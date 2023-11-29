Укриттями шкіл під час навчання можуть користуватися лише діти і вчителі





Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів про "Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", пише Сергія Горбачова.



"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", – наголосив омбудсмен.



Він додав, що українським законодавством передбачено, що укриття мають бути розташовані у швидкому доступі для громадян.



Радіус пішохідної доступності до укриттів не має перевищувати:



- 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;

- 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.



Водночас в документі від Кабміну йдеться, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.



Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України внесли зміни до "Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту", і відтепер людям дозволили перебувати в укриттях з тваринами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Укриттями шкіл і дитсадків, які працюють офлайн, протягом робочого дня можуть користуватися винятково учасники освітнього процесу.Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів про "Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", пише Правда.Життя з посиланням на Офіс освітнього омбудсмена"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", – наголосив омбудсмен.Він додав, що українським законодавством передбачено, що укриття мають бути розташовані у швидкому доступі для громадян.Радіус пішохідної доступності до укриттів не має перевищувати:- 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;- 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.Водночас в документі від Кабміну йдеться, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ Українидо "Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту", і відтепер людям дозволили перебувати в укриттях з тваринами.

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