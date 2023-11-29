Укриттями шкіл під час навчання можуть користуватися лише діти і вчителі

Укриттями шкіл під час навчання можуть користуватися лише діти і вчителі
Укриттями шкіл і дитсадків, які працюють офлайн, протягом робочого дня можуть користуватися винятково учасники освітнього процесу.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів про "Деякі питання ведення обліку об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту", пише Правда.Життя з посиланням на Офіс освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

"Укриття закладів освіти під час здійснення освітнього процесу за очною формою здобуття освіти доступні тільки для учасників освітнього процесу", – наголосив омбудсмен.

Він додав, що українським законодавством передбачено, що укриття мають бути розташовані у швидкому доступі для громадян.

Радіус пішохідної доступності до укриттів не має перевищувати:

- 300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;
- 500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Водночас в документі від Кабміну йдеться, що заклади освіти не мають здійснювати облік укриттів.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України внесли зміни до "Вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту", і відтепер людям дозволили перебувати в укриттях з тваринами.

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Теги: укриття, Волинь
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