У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

У селі Підгайці поблизу Луцька сьогодні, 8 лютого, останню шану віддали 43-річному Герою-розвідникуВін2023 року під час виконання бойового завдання, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська сільрада.Вшанувати подвиг Романа та провести його в останню дорогу прийшли односельці, побратими, друзі, рідні та близькі Захисника.Велелюдною ходою, на колінах та зі сльозами на очах зустрічали та проводжали кортеж Героя у рідному селі Підгайці.Тут пройшли його дитячі та шкільні роки, тут він створив чудову сім'ю.Від липня 2023 року Романа вважали зниклим безвісти, тож до останнього рідні надіялися та вірили, що він повернеться живим.Та дива не сталося. Мужній, сміливий, відважний Герой повернувся додому Ангелом небесного Війська.Роман Мигдаль від 2014 року активно підтримував військо, бувши волонтером.З початком повномасштабного вторгнення він вступив до місцевої територіальної оборони, а згодом в лавах ЗСУ як командир розвідувального відділення розвідувального взводу воював на передових позиціях.За життя Герой отримав почесну відзнаку президента України - орден «За мужність» III ступеня.Сержант Роман Мигдаль з позивним Таліб, зі слів волонтерки, був дуже сміливим, відважним, легендарним воїном, який не боявся нічого: «Наш дорогий Рома Мигдаль і правду кажуть, що війна забирає найкращих! У боях тобі не було рівних! Твоїй спритності та розуму! Тобою гордилися командири, був прикладом для усіх!»Для дружини, сина, доньки, батьків біль та крик душі від втрати найріднішої людини не можливо нічим затамувати.«Низько вклоняємося та дякуємо Роману Мигдалю за його подвиг. Він пожертвував найдорожчим - своїм життям, захищаючи своїх рідних, друзів і кожного з нас», - зазначили у сільраді.Чин похорону за загиблим Героєм звершили у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці.Зі всіма військовими почестями тіло Героя віддали землі на місцевому кладовищі."Роман Мигдаль мав особливу волю. У складні для країни часи вона покликала його боронити Україну. Хай сьогодні ця воля його душі надихає кожного з нас на продовження і завершення тієї благородної справи, за яку віддав життя Роман. Низький уклін родині за Героя", - розповів протоієрейВічна шана та слава Герою.