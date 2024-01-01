У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля
У селі Підгайці поблизу Луцька сьогодні, 8 лютого, останню шану віддали 43-річному Герою-розвіднику Роману Мигдалю.

Він загинув 21 липня 2023 року під час виконання бойового завдання, повідомляє у фейсбуці Підгайцівська сільрада.

Вшанувати подвиг Романа та провести його в останню дорогу прийшли односельці, побратими, друзі, рідні та близькі Захисника.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

Велелюдною ходою, на колінах та зі сльозами на очах зустрічали та проводжали кортеж Героя у рідному селі Підгайці.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

Тут пройшли його дитячі та шкільні роки, тут він створив чудову сім'ю.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

Від липня 2023 року Романа вважали зниклим безвісти, тож до останнього рідні надіялися та вірили, що він повернеться живим.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

Та дива не сталося. Мужній, сміливий, відважний Герой повернувся додому Ангелом небесного Війська.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

Роман Мигдаль від 2014 року активно підтримував військо, бувши волонтером.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

З початком повномасштабного вторгнення він вступив до місцевої територіальної оборони, а згодом в лавах ЗСУ як командир розвідувального відділення розвідувального взводу воював на передових позиціях.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

За життя Герой отримав почесну відзнаку президента України - орден «За мужність» III ступеня.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

Сержант Роман Мигдаль з позивним Таліб, зі слів волонтерки Вікторії, був дуже сміливим, відважним, легендарним воїном, який не боявся нічого: «Наш дорогий Рома Мигдаль і правду кажуть, що війна забирає найкращих! У боях тобі не було рівних! Твоїй спритності та розуму! Тобою гордилися командири, був прикладом для усіх!»
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

Для дружини, сина, доньки, батьків біль та крик душі від втрати найріднішої людини не можливо нічим затамувати.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

«Низько вклоняємося та дякуємо Роману Мигдалю за його подвиг. Він пожертвував найдорожчим - своїм життям, захищаючи своїх рідних, друзів і кожного з нас», - зазначили у сільраді.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

Чин похорону за загиблим Героєм звершили у Свято-Михайлівському храмі села Підгайці.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

Зі всіма військовими почестями тіло Героя віддали землі на місцевому кладовищі.
У громаді під Луцьком поховали Героя Романа Мигдаля

"Роман Мигдаль мав особливу волю. У складні для країни часи вона покликала його боронити Україну. Хай сьогодні ця воля його душі надихає кожного з нас на продовження і завершення тієї благородної справи, за яку віддав життя Роман. Низький уклін родині за Героя", - розповів протоієрей Андрій Мовчанюк.

Вічна шана та слава Герою.

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Теги: загиблі, війна
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