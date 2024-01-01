У Дії з'явилася мапа укриттів





Про це повідомляє кореспондентка Юлія Коршенко за підсумками брифінгу-презентації нового сервісу в застосунку “Дія”, який відбувся у Києві 8 лютого.



У додатку можна буде відстежувати виключно ті укриття, які перебувають у належних умовах і якими можна скористатись прямо зараз.



У “Дії” можна буде побачити:



– інформацію про балансоутримувача захисної споруди,



– наявність фотографій,



– геолокацію, адресу укриття.



Різниця між мапами у застосунку і тими мапами, що були до цього і викладалися на сайтах місцевого самоврядування, в тому, що раніше мапи були менш достовірні, тобто можна було бачити і ті укриття, що не у належному стані або зачинені, пояснив директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України Віктор Вітовецький.



“Мапи укриттів дійсно були, вони викладались на ресурсі регіональних органів влади. Разом з цим, єдиної бази обліку, на жаль, до цього не було. І формат цих ресурсів був абсолютно різний і достовірність була відносна”, — сказав Вітовецький.



За його словами, створення нової інформаційної системи забезпечило, по-перше, уніфікацію даних, які вносяться в цю систему. По-друге, йдеться про повний облік захисних споруд, всіх об'єктів фонду захисних споруд, включно з найпростішими укриттями. Також ця система відповідає певній достовірності.



“Ми можемо стверджувати, що всі обстеження, які проводились, і інформація, яка заноситься, вона є достовірною. Оскільки обстеження є комісійними, під головуванням місцевих органів влади і самоврядування, за участю працівників ДСНС і Нацполіції, відпрацьовуються комісійні обстеження і інформація заноситься в цю систему. Тому на сьогоднішній день ми маємо справді унікальний продукт, який має, по-перше, полегшити суттєво роботу органів влади і самоврядування і, по-друге, забезпечити належний рівень інформування населення про наявність укриттів, про їхній стан”, — сказав представник ДСНС.



Він пояснив, що люди будуть бачити укриття, які можуть бути використані. Щодо укриттів, які потребують ремонтів та якихось доопрацювань, то це буде в робочому порядку відпрацьовано органами влади. Вітовецький додав, що для цього Кабінет міністрів запровадив щоквартальні перевірки. За його слвоами, місцеві органі влади спільно з ДСНС і Нацполіцією виконують це розпорядження, і, відповідно, Кабінет міністрів буде мати щоквартальну інформацію об'єктивну про стан укриттів.



“Органи влади на місцях мають цю інформацію негайно, тобто після завершення обстежень. Тому від кожного окремого органу влади або самоврядування буде залежати стан захищеності населення на відповідній території”, — сказав він.



Таким чином йдеться про мапу, де вказані всі регіони, всі мапи, всі укриття, всі пункти незламносності.



Як розповів представник ДСНС, кожен орган влади має свій рівень допуску до цієї бази. Ця база має ступінь відповідної захищеності, тобто інформація, яка в цій базі, захищена від стороннього втручання. Органи влади, відповідно до їх повноважень, будуть мати доступ і будуть бачити всі об'єкти фонду.



“Разом з цим, там є об'єкти, які не готові до використання на сьогоднішній день. Можливо, плановий ремонт, можливо, щось ще. Є об'єкти, які застосовані для потреб оборони держави. Їх теж не можна оприлюднювати. Тому населення буде бачити тільки ті об'єкти, якими воно може скористатись, фактично, яке буде йому корисне”, — сказав посадовець.



Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки. Адреси слід дізнаватися в місцевої влади.



"Розширюємо функціонал Дії. Тепер у застосунку в сервісі "Незламність" можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему", — наголосив Федоров.



Він додав, що також у Дії можна буде дізнатися про:



– рейтинг укриття,



– адресу,



– скільки людей уміщує,



– доступ до укриття,



– вид,



– фото.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 60 000 захисних споруд в Україні, які можуть захистити майже половину населення, будуть представлені у новому сервісі в застосунку “Дія” – Мапі пунктів незламності та укриттів. При цьому укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки.Про це повідомляє кореспондентка Суспільного за підсумками брифінгу-презентації нового сервісу в застосунку “Дія”, який відбувся у Києві 8 лютого.У додатку можна буде відстежувати виключно ті укриття, які перебувають у належних умовах і якими можна скористатись прямо зараз.– інформацію про балансоутримувача захисної споруди,– наявність фотографій,– геолокацію, адресу укриття.Різниця між мапами у застосунку і тими мапами, що були до цього і викладалися на сайтах місцевого самоврядування, в тому, що раніше мапи були менш достовірні, тобто можна було бачити і ті укриття, що не у належному стані або зачинені, пояснив директор департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України“Мапи укриттів дійсно були, вони викладались на ресурсі регіональних органів влади. Разом з цим, єдиної бази обліку, на жаль, до цього не було. І формат цих ресурсів був абсолютно різний і достовірність була відносна”, — сказав Вітовецький.За його словами, створення нової інформаційної системи забезпечило, по-перше, уніфікацію даних, які вносяться в цю систему. По-друге, йдеться про повний облік захисних споруд, всіх об'єктів фонду захисних споруд, включно з найпростішими укриттями. Також ця система відповідає певній достовірності.“Ми можемо стверджувати, що всі обстеження, які проводились, і інформація, яка заноситься, вона є достовірною. Оскільки обстеження є комісійними, під головуванням місцевих органів влади і самоврядування, за участю працівників ДСНС і Нацполіції, відпрацьовуються комісійні обстеження і інформація заноситься в цю систему. Тому на сьогоднішній день ми маємо справді унікальний продукт, який має, по-перше, полегшити суттєво роботу органів влади і самоврядування і, по-друге, забезпечити належний рівень інформування населення про наявність укриттів, про їхній стан”, — сказав представник ДСНС.Він пояснив, що люди будуть бачити укриття, які можуть бути використані. Щодо укриттів, які потребують ремонтів та якихось доопрацювань, то це буде в робочому порядку відпрацьовано органами влади. Вітовецький додав, що для цього Кабінет міністрів запровадив щоквартальні перевірки. За його слвоами, місцеві органі влади спільно з ДСНС і Нацполіцією виконують це розпорядження, і, відповідно, Кабінет міністрів буде мати щоквартальну інформацію об'єктивну про стан укриттів.“Органи влади на місцях мають цю інформацію негайно, тобто після завершення обстежень. Тому від кожного окремого органу влади або самоврядування буде залежати стан захищеності населення на відповідній території”, — сказав він.Таким чином йдеться про мапу, де вказані всі регіони, всі мапи, всі укриття, всі пункти незламносності.Як розповів представник ДСНС, кожен орган влади має свій рівень допуску до цієї бази. Ця база має ступінь відповідної захищеності, тобто інформація, яка в цій базі, захищена від стороннього втручання. Органи влади, відповідно до їх повноважень, будуть мати доступ і будуть бачити всі об'єкти фонду.“Разом з цим, там є об'єкти, які не готові до використання на сьогоднішній день. Можливо, плановий ремонт, можливо, щось ще. Є об'єкти, які застосовані для потреб оборони держави. Їх теж не можна оприлюднювати. Тому населення буде бачити тільки ті об'єкти, якими воно може скористатись, фактично, яке буде йому корисне”, — сказав посадовець.Як повідомив міністр цифрової трансформації, укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях недоступні в "Дії" з міркувань безпеки. Адреси слід дізнаватися в місцевої влади."Розширюємо функціонал Дії. Тепер у застосунку в сервісі "Незламність" можна знайти інтерактивну мапу з найближчим укриттям і повідомити, якщо воно зачинене, оцінити його, залишити відгук. Відгуки передають до органів місцевого самоврядування. Якщо щодо певного укриття будуть негативні відгуки чи воно зачинене, місцева влада відреагує і розв’яже проблему", — наголосив Федоров.– рейтинг укриття,– адресу,– скільки людей уміщує,– доступ до укриття,– вид,– фото.

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