Росіяни вивели у Чорне море судно «Адмірал Макаров» з ракетами на борту





Про це повідомила начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна –



«Наразі спостерігаємо виведення фрегата в акваторію Чорного моря, повертається на бойове чергування «Адмірал Макаров». Це означає, що до вісьмох ракет типу «Калібр» можуть бути готовими до застосування. Але тримається він ближче до Новоросійська, до рейду порту, там, де погода трохи спокійніша, не ті 4-5 балів, які на відкритому театрі морських дій у Чорному морі. Це означає, що знову ворог грає м'язами, натякаючи на небезпеку", сказала вона.



Гуменюк попередила, що це означає підвищений рівень ракетної небезпеки з акваторії Чорного моря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог вивів на бойове чергування судно «Адмірал Макаров», яке може нести до восьми ракет типу «Калібр» – рівень ракетної небезпеки з Чорного моря підвищений.Про це повідомила начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Українина брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ «Наразі спостерігаємо виведення фрегата в акваторію Чорного моря, повертається на бойове чергування «Адмірал Макаров». Це означає, що до вісьмох ракет типу «Калібр» можуть бути готовими до застосування. Але тримається він ближче до Новоросійська, до рейду порту, там, де погода трохи спокійніша, не ті 4-5 балів, які на відкритому театрі морських дій у Чорному морі. Це означає, що знову ворог грає м'язами, натякаючи на небезпеку", сказала вона.Гуменюк попередила, що це означає підвищений рівень ракетної небезпеки з акваторії Чорного моря.

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