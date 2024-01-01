Росіяни вивели у Чорне море судно «Адмірал Макаров» з ракетами на борту

Росіяни вивели у Чорне море судно «Адмірал Макаров» з ракетами на борту
Ворог вивів на бойове чергування судно «Адмірал Макаров», яке може нести до восьми ракет типу «Калібр» – рівень ракетної небезпеки з Чорного моря підвищений.

Про це повідомила начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

«Наразі спостерігаємо виведення фрегата в акваторію Чорного моря, повертається на бойове чергування «Адмірал Макаров». Це означає, що до вісьмох ракет типу «Калібр» можуть бути готовими до застосування. Але тримається він ближче до Новоросійська, до рейду порту, там, де погода трохи спокійніша, не ті 4-5 балів, які на відкритому театрі морських дій у Чорному морі. Це означає, що знову ворог грає м'язами, натякаючи на небезпеку", сказала вона.

Гуменюк попередила, що це означає підвищений рівень ракетної небезпеки з акваторії Чорного моря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани завтра проведуть в останню путь полеглого Захисника
Сьогодні, 16:07
Японці оплатять МРТ для лікарні на Волині
Сьогодні, 15:50
Росіяни вивели у Чорне море судно «Адмірал Макаров» з ракетами на борту
Сьогодні, 15:33
На Волині поліцейський зловив браконьєра, який завдав збитків на 150 тисяч
Сьогодні, 15:17
Лучанин незаконно торгував зброєю на Рівненщині
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО У Луцьку вручили державні нагороди родинам загиблих захисників. ФОТО
Сьогодні, 13:10
Луцьк – другий серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ Луцьк – другий серед обласних центрів, які виділили найбільше коштів для ЗСУ
Сьогодні, 11:00
Росіяни намагаються скористатися відсутністю допомоги США для України, – Кірбі Росіяни намагаються скористатися відсутністю допомоги США для України, – Кірбі
Сьогодні, 10:00
Захисники знищили за добу ще 910 окупантів та 31 крилату ракету Захисники знищили за добу ще 910 окупантів та 31 крилату ракету
Сьогодні, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянина, який боргує понад 270 тисяч гривень аліментів, арештували
Сьогодні, 17:00
 0
Збував психотропи та незаконно придбав боєприпаси: лучанин отримав понад 6 років в'язниці
Сьогодні, 16:45
 0
У Дії з'явилася мапа укриттів
Сьогодні, 16:21
 0
Лучани завтра проведуть в останню путь полеглого Захисника
Сьогодні, 16:07
 0
Японці оплатять МРТ для лікарні на Волині
Сьогодні, 15:50
 0
Медіа
відео
1/8