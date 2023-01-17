Затримали волинян, які незаконно вирубували дерева у прикордонні. ФОТО
Сьогодні, 11:08
На Ковельщині викрили волинян, які займалися незаконним промислом у прикордонні.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Нещодавно під час патрулювання місцевості поблизу одного з населених пунктів Шацького краю прикордонний наряд виявив волинянина, котрий здійснював вирубку дерев. Прикордонники з'ясували, що 55-річний лісоруб жодних дозвільних документів на цю діяльність не мав.
Чоловік уже встиг зрізати кілька стовбурів та завантажити у причіп близько кубометра готової деревини.
Ще чотирьох жителів прикордоння охоронці кордону застали, коли вони трактором транспортували 3,5 м³ сосни, вирубку якої теж здійснили незаконно.
А 38-річний мешканець Ковельського району виставив у прикордонні майже два десятки пасток на диких тварин. Відносно громадянина прикордонники склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 85 та ст. 202 КУпАП.
Про факти незаконної порубки дерев охоронці кордону поінформували представників Державної екологічної інспекції, лісівників та співробітників Нацполіції.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Нещодавно під час патрулювання місцевості поблизу одного з населених пунктів Шацького краю прикордонний наряд виявив волинянина, котрий здійснював вирубку дерев. Прикордонники з'ясували, що 55-річний лісоруб жодних дозвільних документів на цю діяльність не мав.
Чоловік уже встиг зрізати кілька стовбурів та завантажити у причіп близько кубометра готової деревини.
Ще чотирьох жителів прикордоння охоронці кордону застали, коли вони трактором транспортували 3,5 м³ сосни, вирубку якої теж здійснили незаконно.
А 38-річний мешканець Ковельського району виставив у прикордонні майже два десятки пасток на диких тварин. Відносно громадянина прикордонники склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 85 та ст. 202 КУпАП.
Про факти незаконної порубки дерев охоронці кордону поінформували представників Державної екологічної інспекції, лісівників та співробітників Нацполіції.
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