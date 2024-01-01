«Деякі «шахеди» долетіли до західних кордонів»: Ігнат – про нічну атаку росіян

атакували Україну 8 ударними БПЛА "Шахед", всі їх було знищено.



Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил, інформує



"Сьогодні географія "шахедів" була більшою - аж до західних кордонів нашої держави деякі одиниці долетіли. Зрештою - всі було знищено в тих областях, де ми вже повідомили. Це Миколаївщина, Житомирська область, Рівненщина та Хмельниччина. 8 із 8 було знищено", - сказав він.



Протягом останніх днів було таке собі "затишшя", коли менше працює авіація в повітрі, зазначив речник.



За словами Ігната, якщо порівняти повідомлення Повітряних сил сьогодні та вчора, 28 січня, то вони практично ідентичні з застосуванням засобів повітряного нападу рф.



"Теж 8 ударних безпілотників типу "Шахед" застосував ворог, 3 ракети С-300 та одну ракета "Іскандер-М", а не дві, як це було учора. Напрямки атак С-300 - це теж Донеччина, "Іскандер" - Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Про це говорить місцева влада, про те, яке зазвичай підприємство ворог намагається там атакувати. Невідомо, що вони хочуть від того підприємства", - додав речник Повітряних сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники вночі, всі їх було знищено.Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил, інформує Цензор.НЕТ "Сьогодні географія "шахедів" була більшою - аж до західних кордонів нашої держави деякі одиниці долетіли. Зрештою - всі було знищено в тих областях, де ми вже повідомили. Це Миколаївщина, Житомирська область, Рівненщина та Хмельниччина. 8 із 8 було знищено", - сказав він.Протягом останніх днів було таке собі "затишшя", коли менше працює авіація в повітрі, зазначив речник.За словами, якщо порівняти повідомлення Повітряних сил сьогодні та вчора, 28 січня, то вони практично ідентичні з застосуванням засобів повітряного нападу рф."Теж 8 ударних безпілотників типу "Шахед" застосував ворог, 3 ракети С-300 та одну ракета "Іскандер-М", а не дві, як це було учора. Напрямки атак С-300 - це теж Донеччина, "Іскандер" - Полтавщина, зокрема Кременчуцький район. Про це говорить місцева влада, про те, яке зазвичай підприємство ворог намагається там атакувати. Невідомо, що вони хочуть від того підприємства", - додав речник Повітряних сил.

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