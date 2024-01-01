19-річний форвард із Луцька став гравцем футбольного клубу з Англії

Антон Дудік із Луцька продовжить спортивну кар'єру в англійському професійному футбольному клубі "Карлайл Юнайтед" (Carlisle United F.C.).



Як розповів Антон Дудік у коментарі



"Це перший професійний контракт для мене. Грати в Англії — це краще, що може отримати молодий гравець. Тут чудові тренери та умови, фантастичні вболівальники. Продовжу працювати над собою та хочу, щоб про мою країну, яка потерпає від російської агресії, знали у світі", — каже хлопець.



Спортсмен зазначив, що все життя жив у Луцьку та грав за ФК "Волинь", який допоміг йому розвинутися як відмінному спортсмену. До того, як переїхати до Англії, волинський футболіст жив у Польщі, куди переїхав з початком повномасштабної війни. У місті Вроцлав Антон Дудік виступав за "Шльонськ" (Śląsk) в юнацькій збірній.



"Хочу подякувати йому та всім тренерам, тому прикро що наразі призупинив своє існування... Влітку того року я повернувся до України, щоб побачити свою сім’ю та друзів, і пізніше поїхав до Англії", — сказав лучанин.



В англійському місті Карлайл, де зараз проживає, Антон познайомився з футбольним агентом, котрий своєю чергою порекомендував юного спортсмена, який себе проявив, тренеру ФК "Карлайл Юнайтед".



"Він побачив мої відео кліпи і його це зацікавило. Я тренувався один місяць, зіграв декілька матчів і мені сказали, що клуб хоче підписати зі мною контракт. Моя позиція ж нападник або під нападником. Це основний склад, і також я можу грати за молодіжну команду", — додав 19-річний спортсмен.



На офіційному сайті футбольного клубу повідомили: менеджер "Карлайл Юнайтед" Пол Сімсон зазначив, що 19-річний лучанин неодноразово тренувався зі спортсменами клубу, і таким чином його потенціал помітили.



"Ми залучили його, щоб він почав тренуватися з молодіжною командою. Антон був з нами протягом останніх кількох місяців. У нього є досвід роботи з кількома великими клубами в Україні, і я радий бачити, як він розвивається", — додав менеджер клубу.

Після випробувального періоду спортсмен Антон Дудік підписав угоду з представником Першої ліги, яка розрахована до кінця сезону 2023/2024.

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