19-річний форвард із Луцька став гравцем футбольного клубу з Англії

19-річний форвард із Луцька став гравцем футбольного клубу з Англії
Колишній вихованець "Волині" та "Шахтаря", 19-річний Антон Дудік із Луцька продовжить спортивну кар'єру в англійському професійному футбольному клубі "Карлайл Юнайтед" (Carlisle United F.C.).

Як розповів Антон Дудік у коментарі Суспільному, аби пробитися у професійний футбол, старанно працював над собою останні декілька років.

"Це перший професійний контракт для мене. Грати в Англії — це краще, що може отримати молодий гравець. Тут чудові тренери та умови, фантастичні вболівальники. Продовжу працювати над собою та хочу, щоб про мою країну, яка потерпає від російської агресії, знали у світі", — каже хлопець.

Спортсмен зазначив, що все життя жив у Луцьку та грав за ФК "Волинь", який допоміг йому розвинутися як відмінному спортсмену. До того, як переїхати до Англії, волинський футболіст жив у Польщі, куди переїхав з початком повномасштабної війни. У місті Вроцлав Антон Дудік виступав за "Шльонськ" (Śląsk) в юнацькій збірній.

"Хочу подякувати йому та всім тренерам, тому прикро що наразі призупинив своє існування... Влітку того року я повернувся до України, щоб побачити свою сім’ю та друзів, і пізніше поїхав до Англії", — сказав лучанин.

В англійському місті Карлайл, де зараз проживає, Антон познайомився з футбольним агентом, котрий своєю чергою порекомендував юного спортсмена, який себе проявив, тренеру ФК "Карлайл Юнайтед".
19-річний форвард із Луцька став гравцем футбольного клубу з Англії

"Він побачив мої відео кліпи і його це зацікавило. Я тренувався один місяць, зіграв декілька матчів і мені сказали, що клуб хоче підписати зі мною контракт. Моя позиція ж нападник або під нападником. Це основний склад, і також я можу грати за молодіжну команду", — додав 19-річний спортсмен.

На офіційному сайті футбольного клубу повідомили: менеджер "Карлайл Юнайтед" Пол Сімсон зазначив, що 19-річний лучанин неодноразово тренувався зі спортсменами клубу, і таким чином його потенціал помітили.
19-річний форвард із Луцька став гравцем футбольного клубу з Англії

"Ми залучили його, щоб він почав тренуватися з молодіжною командою. Антон був з нами протягом останніх кількох місяців. У нього є досвід роботи з кількома великими клубами в Україні, і я радий бачити, як він розвивається", — додав менеджер клубу.
Після випробувального періоду спортсмен Антон Дудік підписав угоду з представником Першої ліги, яка розрахована до кінця сезону 2023/2024.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, форвард, Англія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У боях за Україну загинув уродженець Маріуполя, сім'я якого переїхала на Волинь
Сьогодні, 11:56
Луцький митець: «Органна музика надихає у час війни»
Сьогодні, 11:52
19-річний форвард із Луцька став гравцем футбольного клубу з Англії
Сьогодні, 11:41
Російська поплічниця «здавала» позиції морпіхів на Миколаївщині
Сьогодні, 11:30
«Деякі «шахеди» долетіли до західних кордонів»: Ігнат – про нічну атаку росіян
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
У Луцьку затримали 38-річну водійку з фальшивим посвідченням У Луцьку затримали 38-річну водійку з фальшивим посвідченням
Сьогодні, 12:01
Курс валют у Луцьку на 29 січня Курс валют у Луцьку на 29 січня
Сьогодні, 09:40
Школярі у Луцьку переробляють електронні сигарети на павербанки. ВІДЕО Школярі у Луцьку переробляють електронні сигарети на павербанки. ВІДЕО
28 січень, 21:40
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
28 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський назвав чисельність української армії
Сьогодні, 12:30
 0
У бою на Донеччині обірвалося життя волинянина Олександра Галаса
Сьогодні, 12:21
 0
Волинська тероборона отримала від волонтерів чималу партію FPV-дронів
Сьогодні, 12:12
 0
У Луцьку затримали 38-річну водійку з фальшивим посвідченням
Сьогодні, 12:01
 0
У боях за Україну загинув уродженець Маріуполя, сім'я якого переїхала на Волинь
Сьогодні, 11:56
 0
Медіа
відео
1/8