Російська поплічниця «здавала» позиції морпіхів на Миколаївщині

Російська поплічниця «здавала» позиції морпіхів на Миколаївщині
Працівники СБУ затримали ворожу інформаторку, яка стежила за підрозділами морпіхів ЗСУ на Миколаївщині.

Про це в телеграмі повідомляє СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну інформаторку спецслужб рф, яка розвідувала місця базування Сил оборони на Миколаївщині.

Серед основних завдань фігурантки було виявлення та передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти ЗСУ.
Російська поплічниця «здавала» позиції морпіхів на Миколаївщині

Для збору розвідданих зловмисниця обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ.

Також вона «втемну» використовувала знайомих, у яких розпитувала «потрібну» інформацію під виглядом довірливих розмов.

Отримані відомості російська інформаторка надсилала окупантам через анонімний чат в популярному месенджері.
Російська поплічниця «здавала» позиції морпіхів на Миколаївщині

У розвідувальних звітах вона передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників.
Російська поплічниця «здавала» позиції морпіхів на Миколаївщині
Російська поплічниця «здавала» позиції морпіхів на Миколаївщині

Співробітники СБУ викрили зловмисницю ще на початковому етапі її підривної діяльності. Після цього українська спецслужба покроково документувала всі злочинні дії фігурантки та затримала її на спробі виконання нового розвідзавдання.

Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ.

За даними слідства, затриманою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення рф вона робила дописи у соцмережах на підтримку окупантів та захоплення частини території України.

Таким чином жінка потрапила у поле зору російської спецслужби, яка дистанційно залучила її до співпраці.

Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).
Російська поплічниця «здавала» позиції морпіхів на Миколаївщині

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.

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Теги: зрадники, СБУ
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