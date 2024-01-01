В Одесі судили держзрадника, який наводив ракети на завод, де працював





Як зазначено у вироку суда, чоловіка було визнано винним за статтею 111 Кримінального кодексу – держзрада. Звинуваченого покарано позбавленням волі на 15 років з конфіскацією майна.



Судячи з судової справи, засуджений почав «працювати» на окупантів у листопаді 2022 року. Наприкінці грудня того ж року його затримали. Доведено, що зрадник через Telegram спілкувався с військовими РФ. За цей час він встиг здати окупантам координати блокпостів в Ізмаїлі, електропідстанції, дані про морські порти та про судноремонтний завод, на якому працював.



На суді чоловік звинуватив правоохоронні органи у фальшуванні справи. Він заявив, що фото на його телефоні були тому, що він «працював на судноремонтному заводі, куди приїжджали вантажівки з паливом, зерном та іншими товарами», а він «повинен фіксувати те, який саме транспортний засіб приїхав, що саме за продукція та у якій кількості».



Проте свідки спростували його слова.



Цікаво, що навіть захист не повірив своєму клієнту. Адвокат не заперечував «злив» важливої інформації, лише просив суд не кваліфікувати справу за статтею про держзраду. Захист вважав, що чоловік винен лише у поширенні певної інформації невизначеному колу осіб – ст. 114-2 КК. Та суд відкинув доводи адвоката.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Одеській області суд покарав мешканця Ізмаїла, який корегував ракетні удари росії по області. Засуджений здав росіянам навіть координати заводу, на якому працював, пише Вголос. Як зазначено у вироку суда, чоловіка було визнано винним за статтею 111 Кримінального кодексу – держзрада. Звинуваченого покарано позбавленням волі на 15 років з конфіскацією майна.Судячи з судової справи, засуджений почав «працювати» на окупантів у листопаді 2022 року. Наприкінці грудня того ж року його затримали. Доведено, що зрадник через Telegram спілкувався с військовими РФ. За цей час він встиг здати окупантам координати блокпостів в Ізмаїлі, електропідстанції, дані про морські порти та про судноремонтний завод, на якому працював.На суді чоловік звинуватив правоохоронні органи у фальшуванні справи. Він заявив, що фото на його телефоні були тому, що він «працював на судноремонтному заводі, куди приїжджали вантажівки з паливом, зерном та іншими товарами», а він «повинен фіксувати те, який саме транспортний засіб приїхав, що саме за продукція та у якій кількості».Проте свідки спростували його слова.Цікаво, що навіть захист не повірив своєму клієнту. Адвокат не заперечував «злив» важливої інформації, лише просив суд не кваліфікувати справу за статтею про держзраду. Захист вважав, що чоловік винен лише у поширенні певної інформації невизначеному колу осіб – ст. 114-2 КК. Та суд відкинув доводи адвоката.

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