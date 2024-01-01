Хто є багатшим із заступників голови Волиньради: декларації

Григорія Недопада є два заступники – Юрій Поліщук та Григорій Пустовіт.



Що задекларували посадовці за 2023 рік та скільки отримували заробітної плати – з’ясовували журналісти сайту



Перший заступник голови Волинської обласної ради Юрій Поліщук



Декларація про доходи Юрія Поліщука за минулий рік з'явилася в Єдиному державному реєстрі декларацій 25 березня.



У своїй декларації політик також вказав дружину Тетяну Поліщук.



Минулого року в обласній раді йому вдалось заробити 618 003 гривні зарплати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували орієнтовно по 51,5 тисячі гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.



Окрім того, Юрій Поліщук зберігає готівкою 10500 доларів.



Дружина Тетяна заробила 111 801 гривню, працюючи у Ковельській поліклініці Волинської обласної ради, та ще 80 727 гривень у Волинській обласній лікарні «Хоспіс» м. Ковель.



Щодо майна, то у власності першого заступника голови облради із 2006 року є житловий будинок у Ковелі, а з 2008 року пан Юрій є власником земельної ділянки площею 582 квадратних метри – теж у Ковелі.



Тетяна Поліщук із 2014 року має дві земельні ділянки площами 2500 кв. м та 2000 кв. м у селі Скулин Колодяжненської громади Ковельського району.



Із 2021 року жінка також має автомобіль RENAULT MEGANE SCENIC 2011 року випуску. Вказана у декларації вартість машини – 53520 гривень.



Оскільки Юрій Поліщук родом із Ковеля, а працює у Луцьку, то постає логічне питання, чи має він житло в обласному центрі. У декларації вказується, що має. Щоправда, то не зовсім повноцінне житло: він орендує кімнату в гуртожитку Волинського інституту післядипломної освіти, площею всього 12 «квадратів».



Згідно декларації, Юрій Поліщук є президентом Волинської обласної федерації художньої гімнастики.



Заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт



Декларацію за минулий рік Григорій Пустовіт подав 28 березня.



У ній чиновник також вказав дружину Аллу Пустовіт.



Минулого року в обласній раді йому вдалось заробити 622 573 гривні зарплати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували орієнтовно по 51,8 тисячі гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.



Крім того, Пустовіт отримав 257 097 гривень пенсії (це близько 21,4 гривень на місяць). Також пенсійний фонд перерахував йому 10267 гривень монетизованої пільги. Задекларував Григорій Пустовіт і 129 гривень процентів від ощадбанку.



Заступник голови облради зберігав на банківських рахунках трохи більше 22 тисяч гривень, а готівкою мав 31500 доларів та 6015 євро.



Дружина Алла Пустовіт заробила минулоріч 161 893 гривні, працюючи у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Зберігає на банківському рахунку 118 844 гривні.



Щодо майна, то у Григорія Пустовіта власного житла нема. Він має право користування на помешкання у гуртожитку в Луцьку, площа якого складає 42,57 кв. м, а власником є квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир.



Дружина Пустовіта має 50 відсотків власності квартири у місті Острог Рівненської області (площа 45,7 кв. м), яку розділяє із громадянином Олегом Поповичем.



Транспортних засобів у подружжя Пустовітів немає.



Григорій Пустовіт вказав у декларації також, що є членом Волинської обласної організації спілки офіцерів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У голови Волинської обласної радиє два заступники –таЩо задекларували посадовці за 2023 рік та скільки отримували заробітної плати – з’ясовували журналісти сайту «Конкурент» Декларація про доходи Юрія Поліщука за минулий рік з'явилася в Єдиному державному реєстрі декларацій 25 березня.У своїй декларації політик також вказав дружинуМинулого року в обласній раді йому вдалось заробити 618 003 гривні зарплати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували орієнтовно по 51,5 тисячі гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.Окрім того, Юрій Поліщук зберігає готівкою 10500 доларів.Дружина Тетяна заробила 111 801 гривню, працюючи у Ковельській поліклініці Волинської обласної ради, та ще 80 727 гривень у Волинській обласній лікарні «Хоспіс» м. Ковель.Щодо майна, то у власності першого заступника голови облради із 2006 року є житловий будинок у Ковелі, а з 2008 року пан Юрій є власником земельної ділянки площею 582 квадратних метри – теж у Ковелі.Тетяна Поліщук із 2014 року має дві земельні ділянки площами 2500 кв. м та 2000 кв. м у селі Скулин Колодяжненської громади Ковельського району.Із 2021 року жінка також має автомобіль RENAULT MEGANE SCENIC 2011 року випуску. Вказана у декларації вартість машини – 53520 гривень.Оскільки Юрій Поліщук родом із Ковеля, а працює у Луцьку, то постає логічне питання, чи має він житло в обласному центрі. У декларації вказується, що має. Щоправда, то не зовсім повноцінне житло: він орендує кімнату в гуртожитку Волинського інституту післядипломної освіти, площею всього 12 «квадратів».Згідно декларації, Юрій Поліщук є президентом Волинської обласної федерації художньої гімнастики.Декларацію за минулий рік Григорій Пустовіт подав 28 березня.У ній чиновник також вказав дружинуМинулого року в обласній раді йому вдалось заробити 622 573 гривні зарплати. В середньому ж, якщо підрахувати виходить, що за місяць йому нараховували орієнтовно по 51,8 тисячі гривень. Зауважимо, що мова йде не тільки про посадовий оклад, а й про премії, надбавки та інші додаткові виплати.Крім того, Пустовіт отримав 257 097 гривень пенсії (це близько 21,4 гривень на місяць). Також пенсійний фонд перерахував йому 10267 гривень монетизованої пільги. Задекларував Григорій Пустовіт і 129 гривень процентів від ощадбанку.Заступник голови облради зберігав на банківських рахунках трохи більше 22 тисяч гривень, а готівкою мав 31500 доларів та 6015 євро.Дружина Алла Пустовіт заробила минулоріч 161 893 гривні, працюючи у Волинському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт». Зберігає на банківському рахунку 118 844 гривні.Щодо майна, то у Григорія Пустовіта власного житла нема. Він має право користування на помешкання у гуртожитку в Луцьку, площа якого складає 42,57 кв. м, а власником є квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир.Дружина Пустовіта має 50 відсотків власності квартири у місті Острог Рівненської області (площа 45,7 кв. м), яку розділяє із громадянином Олегом Поповичем.Транспортних засобів у подружжя Пустовітів немає.Григорій Пустовіт вказав у декларації також, що є членом Волинської обласної організації спілки офіцерів України.

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