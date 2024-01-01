Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко подав декларацію за 2023 рік

Юрій Погуляйко подав декларацію про доходи за 2023 рік. У власності дружини посадовця – мотоцикл, квартира та паркомісце у Києві, а він має одну земельну ділянку.



Як йдеться в електронній декларації, за 2023 рік Юрій Погуляйко заробив на посаді голови Волинської ОВА 1 013 372 грн. Це орієнтовно 84,4 тис. грн щомісяця. Крім цього, він зазначив, що зберігає 140 063 грн і 132 300 доларів готівкою, а також майже 40 тис. доларів на банківському рахунку, передає



З об’єктів нерухомості Юрій Погуляйко вказав земельну ділянку в селі Пухівка Київської області площею 0,12 м2, яку він придбав у 2021 році за 200 тис.грн. Його дружина Вікторія Погуляйко є власницею квартири площею 138,7 м2 у Києві та має 50% нежитлового приміщення в Луганську, однак проживають вони в орендованій квартирі у Луцьку. Також посадовець зазначив, що його дружина придбала паркомісце у Києві площею 11 м2, яким він безкоштовно користується.



У 2023 році Вікторія Погуляйко купила мотоцикл Triumph Bonneville T100 2018 року випуску. Її дохід «від зайняття незалежною професійною діяльністю» склав 518 594 грн. Крім того, дружина голови Волинської ОВА заробила 500 тис. грн після відчуження рухомого майна. На її банківських рахунках – 708 євро, 888 доларів і 5 246 грн. Готівкою вона зберігає 35 500 доларів.



Додамо, що 45-річний Юрій Погуляйко перебуває на посаді голови Волинської ОВА з грудня 2019 року. Розпочинав свою кар’єру як дільничний міліціонер. Займав кілька рядових і керівних посад в органах МВС Миколаївської, Чернігівської, Луганської та Дніпропетровської областей. До призначення на посаду у Волинській області працював заступником голови Луганської ОДА.





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