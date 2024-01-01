Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих
Сьогодні, 11:27
Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки російських загарбників по Дніпропетровській області загинули 7 людей.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Наслідки масованої атаки по Дніпропетровщині.
За уточненою інформацією, загинуло 7 осіб, у тому числі 2 дитини.
26 людей постраждали, із них 1 дитина.
Роботи тривають.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Наслідки масованої атаки по Дніпропетровщині.
За уточненою інформацією, загинуло 7 осіб, у тому числі 2 дитини.
26 людей постраждали, із них 1 дитина.
Роботи тривають.
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