Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих

масованої атаки російських загарбників по Дніпропетровській області загинули 7 людей.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Наслідки масованої атаки по Дніпропетровщині.



За уточненою інформацією, загинуло 7 осіб, у тому числі 2 дитини.



26 людей постраждали, із них 1 дитина.



Роботи тривають.



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