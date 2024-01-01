Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих

Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих
Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки російських загарбників по Дніпропетровській області загинули 7 людей.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Наслідки масованої атаки по Дніпропетровщині.
Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих

За уточненою інформацією, загинуло 7 осіб, у тому числі 2 дитини.
Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих

26 людей постраждали, із них 1 дитина.
Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих

Роботи тривають.
Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих

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Теги: ракетна атака, росія
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