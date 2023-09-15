Збиття бомбардувальника, який вночі обстрілював Україну: літак «приземлили» за 300 км

Збиття бомбардувальника, який вночі обстрілював Україну: літак «приземлили» за 300 км
Внаслідок операції ГУР у взаємодії з Повітряними силами знищено бомбардувальник Ту-22МЗ, який сьогодні запускав ракети по Україні.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.

Ворожий літак Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Що відомо про збиття Ту-22МЗ

Сьогодні стало відомо, що в Ставропольському краї рф впав військовий літак Ту-22М3. Водночас у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ зазначили, що саме цей військовий літак кілька годин тому запускав ракети по Україні. Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 - носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах.

"Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети", - повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

В Силах оборони розповіли раніше, що літак Ту-22М3 збили з комплексу С-200, який модифікували фахівці ГУР.




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Теги: російський бомбардувальник, збиття
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