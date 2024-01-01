На Волині сьогоднішні обмеження енергопостачання скасували
Сьогодні, 17:55
Для підприємств Волинської області графіки обмеження споживання електричної потужності, що були заплановані сьогодні, 19 квітня, з 18:00 до 22:00, не діятимуть.
Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.
Повідомлення про скасування ГОП надійшло від диспетчерського центру НЕК "Укренерго".
«Споживайте електроенергію відповідально. Мінімізуйте використання енергоємних приладів у пікові години увечері», - зазначили в обленерго.
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Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.
Повідомлення про скасування ГОП надійшло від диспетчерського центру НЕК "Укренерго".
«Споживайте електроенергію відповідально. Мінімізуйте використання енергоємних приладів у пікові години увечері», - зазначили в обленерго.
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