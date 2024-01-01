На Волині сьогоднішні обмеження енергопостачання скасували

заплановані сьогодні, 19 квітня, з 18:00 до 22:00, не діятимуть.



Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.



Повідомлення про скасування ГОП надійшло від диспетчерського центру НЕК "Укренерго".



«Споживайте електроенергію відповідально. Мінімізуйте використання енергоємних приладів у пікові години увечері», - зазначили в обленерго.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для підприємств Волинської області графіки обмеження споживання електричної потужності, що були, 19 квітня, з 18:00 до 22:00, не діятимуть.Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.Повідомлення про скасування ГОП надійшло від диспетчерського центру НЕК "Укренерго".«Споживайте електроенергію відповідально. Мінімізуйте використання енергоємних приладів у пікові години увечері», - зазначили в обленерго.

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