З-під завалів багатоповерхівки на Дніпропетровщині дістали тіло жінки

З-під завалів багатоповерхівки на Дніпропетровщині дістали тіло жінки
На Дніпропетровщині з-під завалів багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.

Про це у телеграмі повідомило МВС.

Загалом, за попередньою інформацією, загинули 7 людей, серед них — 2 дитини.

Ще 34 людини постраждали, у тому числі 1 дитина.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.



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Теги: загиблі, війна
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