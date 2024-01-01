З-під завалів багатоповерхівки на Дніпропетровщині дістали тіло жінки
Сьогодні, 18:10
На Дніпропетровщині з-під завалів багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.
Про це у телеграмі повідомило МВС.
Загалом, за попередньою інформацією, загинули 7 людей, серед них — 2 дитини.
Ще 34 людини постраждали, у тому числі 1 дитина.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомило МВС.
Загалом, за попередньою інформацією, загинули 7 людей, серед них — 2 дитини.
Ще 34 людини постраждали, у тому числі 1 дитина.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині вшанували пам’ять полеглого на війні краянина
Сьогодні, 18:37
З-під завалів багатоповерхівки на Дніпропетровщині дістали тіло жінки
Сьогодні, 18:10
На Волині сьогоднішні обмеження енергопостачання скасували
Сьогодні, 17:55
У бою на Донеччині поліг волинянин Володимир Грищук
Сьогодні, 17:46
Українські військові збили Ту-22М3 радянською системою С-200
Сьогодні, 17:05