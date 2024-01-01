З-під завалів багатоповерхівки на Дніпропетровщині дістали тіло жінки

з-під завалів багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.



Про це у телеграмі повідомило МВС.



Загалом, за попередньою інформацією, загинули 7 людей, серед них — 2 дитини.



Ще 34 людини постраждали, у тому числі 1 дитина.



Аварійно-рятувальні роботи тривають.







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