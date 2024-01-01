Зеленський лишив автограф на легендарній стелі

Президент Українирозписався на стелі «Донецька область», яку раніше «оновили» покровські активісти.Про це глава держави повідомив у телеграмі.«Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Незалежність наша – це люди наші, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості – шлях України», - зазначив Зеленський.Нагадаємо, раніше четверо волонтерів з Покровська самотужки "оновили" стелу на в'їзді до Донецької області: вони здерли наліпки підрозділів і зафарбували підписи бійців, а потім покрили монумент свіжою фарбою.Таке "оновлення" пам’ятного знака, на якому розписувалися військові протягом 10 років війни, викликало обурення серед українців.Зокрема, парамедикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри"написала: "Мені боляче. Це був пам'ятний знак з надпотужним сенсом та історією, а не просто повідомлення про в'їзд в область. Там були підписи наших побратимів, яких уже нема в живих. Можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилося, а вже фарбою замальовано, наче й нічого не було".