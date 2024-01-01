Зеленський лишив автограф на легендарній стелі

Зеленський лишив автограф на легендарній стелі
Президент України Володимир Зеленський розписався на стелі «Донецька область», яку раніше «оновили» покровські активісти.

Про це глава держави повідомив у телеграмі.

«Наша Донеччина. Наші воїни. Наші волонтери. Український народ. Усі, хто захищає нашу державу, її незалежність – життя України. Завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила й не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти памʼять про кожного й кожну, хто віддав своє життя, щоб вся Україна вистояла. Незалежність наша – це люди наші, їхня сила, дух усіх, хто у 2014 році та 24 лютого обрав для себе шлях сміливості – шлях України», - зазначив Зеленський.
Зеленський лишив автограф на легендарній стелі

Нагадаємо, раніше четверо волонтерів з Покровська самотужки "оновили" стелу на в'їзді до Донецької області: вони здерли наліпки підрозділів і зафарбували підписи бійців, а потім покрили монумент свіжою фарбою.
Зеленський лишив автограф на легендарній стелі

Таке "оновлення" пам’ятного знака, на якому розписувалися військові протягом 10 років війни, викликало обурення серед українців.
Зеленський лишив автограф на легендарній стелі

Зокрема, парамедикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина Цибух написала: "Мені боляче. Це був пам'ятний знак з надпотужним сенсом та історією, а не просто повідомлення про в'їзд в область. Там були підписи наших побратимів, яких уже нема в живих. Можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилося, а вже фарбою замальовано, наче й нічого не було".
Зеленський лишив автограф на легендарній стелі

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Теги: війна, ЗСУ
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