Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Сильні заморозки. Вдень без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-2° морозу, вдень 12-14° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Сильні заморозки. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-5° морозу, вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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