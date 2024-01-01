Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Сильні заморозки. Вдень без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-2° морозу, вдень 12-14° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Сильні заморозки. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-5° морозу, вдень 9-14° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Сильні заморозки. Вдень без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-2° морозу, вдень 12-14° тепла.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Сильні заморозки. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0,-5° морозу, вдень 9-14° тепла.

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