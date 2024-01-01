На Волині вшанували пам’ять полеглого на війні краянина

На Волині вшанували пам’ять полеглого на війні краянина
У Берестечківському ліцеї на Волині сьогодні, 19 квітня, урочисто відкрили меморіальну дошку на честь Героя, випускника ліцею Романа Романюка.

Про це повідомляє у фейсбуці Берестечківська міськрада.

Роман Романюк – воїн 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, який загинув 19 квітня 2023 року поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області, захищаючи територіальну цілісність України.

На урочистому заході були присутні рідні, друзі, знайомі, однокласники, представники влади та небайдужі жителі громади.

Право відкрити меморіальну дошку було надано братам Героя.

Із скорботними словами до присутніх звернулися міський голова Ігор Грудзевич та однокласниця Героя Юлія Колеснік.

Настоятель Свято-Троїцького собору отець Миколай Качмар відслужив чин заупокійної літії та освятив меморіальну дошку. По завершенню заходу всі присутні вшанували пам’ять Героя покладанням квітів.


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