Стартував фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО, ВІДЕО

У селі Линівка, що за 35 кілометрів від Луцька, 19 квітня стартував сьомий щорічний фестиваль тюльпанів "Волинська Голландія".Площа тюльпанового поля — орієнтовно чотири гектари. Про це Суспільному розповіла організаторка заходуЗ її слів, цьогоріч розквітли сотні тисяч різноманітних тюльпанів.Скільки точно сортів представлено на фестивалі організаторка не уточнює та зазначила, що кожного року у колекцію додають 30-50 новинок."Цьогоріч у нас з новинок дуже гарні два лілейні сорти тюльпанів, червоний і білий лілейні тюльпани. Дуже красивий "Тріумф манго чарм". Має персиковий колір, такий ніжний. Дуже люблять дівчата у таких фотографуватися. Також є фаворити — піоновидні тюльпани: вони високі, мають велику квіточку", — сказала організаторка.54-річний військовослужбовецьприїхав на фестиваль квітів із Ковеля. Після поранення чоловік перебуває на реабілітації й вирішив відвідати фестиваль квітів. З його слів, сюди варто приїхати, щоб відчути красу життя."Ця краса дає не тільки сили, вона дає стимул для життя, особливо для тих хлопців, які звідти попадають, їх потрібно сюди привозити, щоб вони відчули цю різницю після того, що вони там бачать", — сказав відвідувач.Цьогоріч квіти добре перезимували, і тюльпанове поле відкрили для гостей на два тижні раніше, ніж зазвичай, зазначив організатор фестивалю"Початок квітня, тепло і вологи достатньо тюльпанам. Вся рослинність дуже швидко пішла в ріст, тому ми не чекали. Зазвичай ми проводимо фестиваль 1-5 травня, деколи навіть було 30 травня", — сказав волинянин.Відвідувачка фестивалю квітіврозповіла, що приїхала оглянути тисячі сортів тюльпанів із подругами."Я з Ірпеня, Люба з Ужгорода, в нас 40 дівчат збираються. Русланволонтер і рух "Меценати для солдата" організували нам зустріч. З перших кроків заворожує такі фантастичні квіти", — сказала жінка.На тюльпановому полі можна відволіктися від проблем, відчути весну, розповів волинянин, який приїхав на фестиваль з сім’єю."Ми місцеві, з Волинської області, Володимирський район. Приїжджаємо сюди не вперше. Це вже четвертий рік", — зазначив чоловік.Зі слів організатора, відвідування фестивалю є платним, але для військовослужбовців і членів їхніх родин, дітей дошкільного віку і людей з інвалідністю вхід безплатний.ФестивальПісля відцвітання тюльпанів влітку їх викопають і восени знову посадять у ґрунт.