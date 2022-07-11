У місті на Волині внаслідок ДТП автівка перевернулася на дах. ФОТО

У місті на Волині внаслідок ДТП автівка перевернулася на дах. ФОТО
На дорозі у напрямку шахти №1 у Нововолинську сталася ДТП – автомобіль марки «Лада» перевернувся на дах.

У п’ятницю, 19 квітня, близько 18:00 трапилися аварія, під час якої транспортний засіб зазнав значних ушкоджень, – пише БУГ.

Обставини події встановлювали правоохоронці. Очевидці ДТП зазначили, що водій автомобіля перевищив швидкість.

Як повідомили правоохоронці, інший учасник руху не надав право проїзду та відбулось зіткнення. Водій «Лади» отримав легкі тілесні ушкодження, від госпіталізації відмовився.

У місті на Волині внаслідок ДТП автівка перевернулася на дах. ФОТО
У місті на Волині внаслідок ДТП автівка перевернулася на дах. ФОТО
У місті на Волині внаслідок ДТП автівка перевернулася на дах. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Нововолинськ
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