Перший крок до надання $61 мільярда Україні: у Палаті представників США відбулося важливе голосування

Перший крок до надання $61 мільярда Україні: у Палаті представників США відбулося важливе голосування
Палата представників США ухвалила правило для голосування пакету законопроєктів з іноземною допомогою, який містить, у тому числі, понад $60 млрд для України, що дає можливість для подальших процедурних кроків.

Голосування відбулося в першій половині пʼятниці, передає Укрінформ із посиланням на The Hill.

«Палата схвалила правило для голосування пакету іноземної допомоги з результатом 316 проти 94 голосів»,- зазначається в повідомленні.

Це відкрило можливість для початку дебатів по чотирьох законопроєктах із допомогою Україні, Ізраїлю й Тайваню, а також гуманітарною допомогою Газі та іншим регіонам.

Таким чином, нижня палата зробила впевнений крок до остаточного голосування по всьому пакету законопроєктів, запланованого на суботу.

Як відомо, члени Палати представників США, головним чином республіканці, внесли понад 130 поправок до законопроєкту H.R. 8035 про виділення Україні допомоги від США.

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Теги: Україна, США, допомога, війна, Палата представників
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