Від отриманих на війні поранень помер воїн з Волині Олександр Мажула





На сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади повідомили про смерть воїна.



Виконуючи військовий обов'язок із захисту України, отримавши поранення, помер хоробрий Герой, мужній воїн із села Бузаки – Мажула Олександр Романович, 1991 року народження.



Життя бійця передчасно обірвалося в міській лікарні екстреної швидкої медичної допомоги Запорізької області, 18 квітня 2024 року.



Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомимо додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чорна звістка знову надійшла в одну з родин Камінь-Каширської громади.На сторінці Камінь-Каширської міської об'єднаної територіальної громади повідомили про смерть воїна.Виконуючи військовий обов'язок із захисту України, отримавши поранення, помер хоробрий Герой, мужній воїн із села Бузаки –, 1991 року народження.Життя бійця передчасно обірвалося в міській лікарні екстреної швидкої медичної допомоги Запорізької області, 18 квітня 2024 року.Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя.

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