Обленерго попередило про сьогоднішні графіки обмеження світла на Волині
Сьогодні, 13:04
За командою диспетчерського центру НЕК «Укренерго» на Волині для юридичних споживачів буде введено графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) у п’ятницю, 19 квітня, з 18:00 до 22:00 в обсязі трьох черг.
Про це у телеграмі повідомляє «Волиньобленерго».
Обмежувальні заходи стосуються великих промислових споживачів. На час дії ГОП промислові підприємства мають зменшити споживання електроенергії, про що їх повідомляють індивідуально.
«Просимо підприємства, що будуть залучені до цих графіків, забезпечити виконання вимог щодо обмеження потужності», - зазначили енергетики.
ГОП не застосовуються до населення.
«Закликаємо усіх споживачів допомогти енергосистемі України та з 08:00 до 22:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів. У жодному разі не вмикайте потужні прилади одночасно. Користуйтеся ними по черзі. Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє «Волиньобленерго».
Обмежувальні заходи стосуються великих промислових споживачів. На час дії ГОП промислові підприємства мають зменшити споживання електроенергії, про що їх повідомляють індивідуально.
«Просимо підприємства, що будуть залучені до цих графіків, забезпечити виконання вимог щодо обмеження потужності», - зазначили енергетики.
ГОП не застосовуються до населення.
«Закликаємо усіх споживачів допомогти енергосистемі України та з 08:00 до 22:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів. У жодному разі не вмикайте потужні прилади одночасно. Користуйтеся ними по черзі. Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія
Сьогодні, 13:30
До України повернули ще одну викрадену росіянами дитину
Сьогодні, 13:24
Обленерго попередило про сьогоднішні графіки обмеження світла на Волині
Сьогодні, 13:04
Від ракетного обстрілу на Дніпропетровщині загинула працівниця залізниці: ще 7 – поранені
Сьогодні, 12:15