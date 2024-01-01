Обленерго попередило про сьогоднішні графіки обмеження світла на Волині

Обленерго попередило про сьогоднішні графіки обмеження світла на Волині
За командою диспетчерського центру НЕК «Укренерго» на Волині для юридичних споживачів буде введено графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) у п’ятницю, 19 квітня, з 18:00 до 22:00 в обсязі трьох черг.

Про це у телеграмі повідомляє «Волиньобленерго».

Обмежувальні заходи стосуються великих промислових споживачів. На час дії ГОП промислові підприємства мають зменшити споживання електроенергії, про що їх повідомляють індивідуально.

«Просимо підприємства, що будуть залучені до цих графіків, забезпечити виконання вимог щодо обмеження потужності», - зазначили енергетики.

ГОП не застосовуються до населення.

«Закликаємо усіх споживачів допомогти енергосистемі України та з 08:00 до 22:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів. У жодному разі не вмикайте потужні прилади одночасно. Користуйтеся ними по черзі. Просимо волинян зберігати холодний розум та спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного», - йдеться у повідомленні.

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Теги: електроенергія, Волинь
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