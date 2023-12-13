У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія

У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія
У Луцьку патрульні зупинили водія за порушення ПДР, а той виявився нетверезим.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 19 квітня, близько 5-ї години у Луцьку патрульні помітили автомобіль Renault Logan, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів у 36-річного водія інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним — 1, 31 проміле.


У свою ж чергу, у патрульній поліції нагадують водіям:

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої:

✔ на всіх механічних транспортних засобах - фари ближнього (дальнього) світла;

✔ на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) - фари або ліхтарі;

✔ на причепах та транспортних засобах, що буксируються, - габаритні ліхтарі.

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Теги: Луцьк, водій, патрульні
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