У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія

У Луцьку патрульні зупинили водія за порушення ПДР, а той виявився нетверезим.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 19 квітня, близько 5-ї години у Луцьку патрульні помітили автомобіль Renault Logan, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.Під час перевірки документів у 36-річного водія інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним — 1, 31 проміле.У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається,✔ на всіх механічних транспортних засобах - фари ближнього (дальнього) світла;✔ на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) - фари або ліхтарі;✔ на причепах та транспортних засобах, що буксируються, - габаритні ліхтарі.