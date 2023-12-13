У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія
Сьогодні, 13:30
У Луцьку патрульні зупинили водія за порушення ПДР, а той виявився нетверезим.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 19 квітня, близько 5-ї години у Луцьку патрульні помітили автомобіль Renault Logan, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів у 36-річного водія інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним — 1, 31 проміле.
У свою ж чергу, у патрульній поліції нагадують водіям:
У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої:
✔ на всіх механічних транспортних засобах - фари ближнього (дальнього) світла;
✔ на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) - фари або ліхтарі;
✔ на причепах та транспортних засобах, що буксируються, - габаритні ліхтарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 19 квітня, близько 5-ї години у Луцьку патрульні помітили автомобіль Renault Logan, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів у 36-річного водія інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду виявився позитивним — 1, 31 проміле.
У свою ж чергу, у патрульній поліції нагадують водіям:
У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги, а також у тунелях на транспортному засобі, що рухається, повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої:
✔ на всіх механічних транспортних засобах - фари ближнього (дальнього) світла;
✔ на мопедах (велосипедах) і гужових возах (санях) - фари або ліхтарі;
✔ на причепах та транспортних засобах, що буксируються, - габаритні ліхтарі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судять державного реєстратора
Сьогодні, 13:50
У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія
Сьогодні, 13:30
До України повернули ще одну викрадену росіянами дитину
Сьогодні, 13:24