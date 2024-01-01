ЗСУ протягом доби ліквідували 730 окупантів





Про це інформує Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,



- танків ‒ 7236 (+7) од,



- бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,



- артилерійських систем – 11736 (+17) од,



- РСЗВ – 1046 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 768 (+1) од,



- літаків – 348 (+0) од,



- гелікоптерів – 325 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),



- крилаті ракети ‒ 2117 (+2),



- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



- підводні човни ‒ 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,



- спеціальна техніка ‒ 1934 (+8).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 460 260 вояк.Про це інформує Генштаб.- особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,- танків ‒ 7236 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,- артилерійських систем – 11736 (+17) од,- РСЗВ – 1046 (+0) од,- засоби ППО ‒ 768 (+1) од,- літаків – 348 (+0) од,- гелікоптерів – 325 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),- крилаті ракети ‒ 2117 (+2),- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,- підводні човни ‒ 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,- спеціальна техніка ‒ 1934 (+8).

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