ЗСУ протягом доби ліквідували 730 окупантів

ЗСУ протягом доби ліквідували 730 окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 460 260 вояк.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,

- танків ‒ 7236 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,

- артилерійських систем – 11736 (+17) од,

- РСЗВ – 1046 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 768 (+1) од,

- літаків – 348 (+0) од,

- гелікоптерів – 325 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),

- крилаті ракети ‒ 2117 (+2),

- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

- підводні човни ‒ 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,

- спеціальна техніка ‒ 1934 (+8).

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Теги: Україна, росія, війна
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