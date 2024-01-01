ЗСУ протягом доби ліквідували 730 окупантів
Сьогодні, 10:30
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 460 260 вояк.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,
- танків ‒ 7236 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,
- артилерійських систем – 11736 (+17) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 768 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),
- крилаті ракети ‒ 2117 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 1934 (+8).
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Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,
- танків ‒ 7236 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,
- артилерійських систем – 11736 (+17) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 768 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),
- крилаті ракети ‒ 2117 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 1934 (+8).
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