ППО вночі знищила 5 із 7 ударних дронів





Про це повідомили у Повітряних силах України.



"Шахеди" російська армія запускала по території України із мису Чауда, що в Криму.



Також окупанти атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини.



"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"", – йдеться у повідомленні ПсУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники неба в ніч на 22 квітня знищили 5 із 7 запущених окупантами БпЛА типу "Shahed-131/136". Також вранці вдалося ліквідувати БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині.Про це повідомили у Повітряних силах України."Шахеди" російська армія запускала по території України із мису Чауда, що в Криму.Також окупанти атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини."В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"", – йдеться у повідомленні ПсУ.

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