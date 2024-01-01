ППО вночі знищила 5 із 7 ударних дронів

ППО вночі знищила 5 із 7 ударних дронів
Українські захисники неба в ніч на 22 квітня знищили 5 із 7 запущених окупантами БпЛА типу "Shahed-131/136". Також вранці вдалося ліквідувати БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Шахеди" російська армія запускала по території України із мису Чауда, що в Криму.

Також окупанти атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини.

"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"", – йдеться у повідомленні ПсУ.

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Теги: Україна, росія, війна
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