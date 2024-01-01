Планували втекти за кордон: підозрювані у розстрілі поліцейських назвали причину нападу





Про це Олена Бережна.



"Після нападу вони переховувалися в закинутій будівлі та мали намір виїхати за кордон України", — розповіла Бережна.

За словами речниці, затримані — батько та син — зізналися, що напали на поліцейських, оскільки перевозили бойові гранати.



"Однак остаточні причини їхніх дій та обставини події з'ясує слідство", - наголосила вона.

Батька, за словами Бережної, встиг тричі поранити загиблий Максим Зарецький, захищаючи напарника. Стан чоловіка стабільний, розповіла Бережна.



Що відомо



Внаслідок нападу вночі 20 квітня один з поліцейських загинув, а інший отримав поранення.



Наразі з підозрюваними, якими виявилися батько та син, працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Вивчається також їхня можлива причетність до диверсійно-розвідувальних груп.



Запобіжний захід затриманим обиратимуть у Вінниці. Досудове розслідування здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє військових, підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині, планували втекти. На правоохоронців вони напали, оскільки перевозили бойові гранати. У цьому чоловіки зізналися під час затримання.Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції"Після нападу вони переховувалися в закинутій будівлі та мали намір виїхати за кордон України", — розповіла Бережна.За словами речниці, затримані — батько та син — зізналися, що напали на поліцейських, оскільки перевозили бойові гранати."Однак остаточні причини їхніх дій та обставини події з'ясує слідство", - наголосила вона.Батька, за словами Бережної, встиг тричі поранити загиблий Максим Зарецький, захищаючи напарника. Стан чоловіка стабільний, розповіла Бережна.Внаслідок нападу вночі 20 квітня один з поліцейських загинув, а інший отримав поранення.Наразі з підозрюваними, якими виявилися батько та син, працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Вивчається також їхня можлива причетність до диверсійно-розвідувальних груп.Запобіжний захід затриманим обиратимуть у Вінниці. Досудове розслідування здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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