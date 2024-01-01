Планували втекти за кордон: підозрювані у розстрілі поліцейських назвали причину нападу
Сьогодні, 07:11
Двоє військових, підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині, планували втекти. На правоохоронців вони напали, оскільки перевозили бойові гранати. У цьому чоловіки зізналися під час затримання.
Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна.
"Після нападу вони переховувалися в закинутій будівлі та мали намір виїхати за кордон України", — розповіла Бережна.
За словами речниці, затримані — батько та син — зізналися, що напали на поліцейських, оскільки перевозили бойові гранати.
"Однак остаточні причини їхніх дій та обставини події з'ясує слідство", - наголосила вона.
Батька, за словами Бережної, встиг тричі поранити загиблий Максим Зарецький, захищаючи напарника. Стан чоловіка стабільний, розповіла Бережна.
Що відомо
Внаслідок нападу вночі 20 квітня один з поліцейських загинув, а інший отримав поранення.
Наразі з підозрюваними, якими виявилися батько та син, працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Вивчається також їхня можлива причетність до диверсійно-розвідувальних груп.
Запобіжний захід затриманим обиратимуть у Вінниці. Досудове розслідування здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
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Про це Суспільному повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна.
"Після нападу вони переховувалися в закинутій будівлі та мали намір виїхати за кордон України", — розповіла Бережна.
За словами речниці, затримані — батько та син — зізналися, що напали на поліцейських, оскільки перевозили бойові гранати.
"Однак остаточні причини їхніх дій та обставини події з'ясує слідство", - наголосила вона.
Батька, за словами Бережної, встиг тричі поранити загиблий Максим Зарецький, захищаючи напарника. Стан чоловіка стабільний, розповіла Бережна.
Що відомо
Внаслідок нападу вночі 20 квітня один з поліцейських загинув, а інший отримав поранення.
Наразі з підозрюваними, якими виявилися батько та син, працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Вивчається також їхня можлива причетність до диверсійно-розвідувальних груп.
Запобіжний захід затриманим обиратимуть у Вінниці. Досудове розслідування здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
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