Програма «єОселя»: скільки волинян скористалися пільговими кредитами на житло

На Волині 425 сімей скористалися державною програмою пільгового кредитування "єОселя". Банки-партнери видали іпотеки на загальну суму 575 млн грн на купівлю житла.Такі дані станом на квітень наводить "Укрфінжитло" на основі опитування банків щодо оформлення угод за цією програмою, передає "Суспільне".За даними Міністерства економіки України, впродовж 8-14 квітня жителі Волинської області взяли 10 іпотек на купівлю квартири, таунхауса або будинку.Хто може скористатися програмою "єОселя" та які умови для учасниківЗ 1 серпня уряд розширив умови іпотечного кредитування для усіх категорій. Придбати власне житло через програму "єОселя" можуть як представники окремих професій, так і люди, які не мають у власності житла чи хочуть покращити його умови. Ставки кредитування становлять 3% та 7% річних, початковий внесок — 20 % від вартості житла.Держава забезпечує кредитами під 3 % річних військовослужбовців, правоохоронців, а також членів їхніх сімей, медиків, науковців і педагогів. Іпотеку під 7 % річних можуть оформити ветерани війни, члени їхніх родин, переселенці та люди, які не мають житла чи його площа менша ніж 52,5 квадратні метри. З деталями програми "єОселя" можна ознайомитися на сайті Дія.Довідково: "єОселя" — державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. "єОселя" має спрощені умови кредитування і ставку у 3% для пільгових категорій та 7% для решти визначених урядом категорій.