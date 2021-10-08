Худа й облізла: біля Луцька на території житлового комплексу вже місяць розгулює лисиця
Сьогодні, 05:14
У передмісті Луцька на території житлового комплексу вже кілька разів бачили лисицю.
Відео опублікували у фейсбук-спільноті «Теревені про Луцьк», передає "Конкурент".
На території житлового комплексу, що розташований у с. Липини в передмісті Луцька, регулярно розгулює лисиця.
Зі слів автора, хижака нарешті вдалося зняти на камеру 21 квітня хоч навідується він туди давно.
«Дикий лис гуляє серед білого дня вже понад місяць. Вдалося нарешті зняти на відео. Будьте обережні», – зазначає авторка відео.
Як кажуть місцеві мешканці, тварина з'являється тут часто, ніби мешкає десь поряд. До того ж зовсім не боїться людей.
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Відео опублікували у фейсбук-спільноті «Теревені про Луцьк», передає "Конкурент".
На території житлового комплексу, що розташований у с. Липини в передмісті Луцька, регулярно розгулює лисиця.
Зі слів автора, хижака нарешті вдалося зняти на камеру 21 квітня хоч навідується він туди давно.
«Дикий лис гуляє серед білого дня вже понад місяць. Вдалося нарешті зняти на відео. Будьте обережні», – зазначає авторка відео.
Як кажуть місцеві мешканці, тварина з'являється тут часто, ніби мешкає десь поряд. До того ж зовсім не боїться людей.
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