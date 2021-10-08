Худа й облізла: біля Луцька на території житлового комплексу вже місяць розгулює лисиця

Худа й облізла: біля Луцька на території житлового комплексу вже місяць розгулює лисиця
У передмісті Луцька на території житлового комплексу вже кілька разів бачили лисицю.

Відео опублікували у фейсбук-спільноті «Теревені про Луцьк», передає "Конкурент".

На території житлового комплексу, що розташований у с. Липини в передмісті Луцька, регулярно розгулює лисиця.

Зі слів автора, хижака нарешті вдалося зняти на камеру 21 квітня хоч навідується він туди давно.

«Дикий лис гуляє серед білого дня вже понад місяць. Вдалося нарешті зняти на відео. Будьте обережні», – зазначає авторка відео.

Як кажуть місцеві мешканці, тварина з'являється тут часто, ніби мешкає десь поряд. До того ж зовсім не боїться людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: лисиця, передмістя Луцька
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Худа й облізла: біля Луцька на території житлового комплексу вже місяць розгулює лисиця
Сьогодні, 05:14
Програма «єОселя»: скільки волинян скористалися пільговими кредитами на житло
Сьогодні, 03:10
Коли буде Вербна неділя 2024 року: чи змінилася дата через новий календар, традиції свята
Сьогодні, 01:30
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мріє відкрити у рідному селі на Волині свій ресторан: Віталій Наливайко покинув кулінарний проєкт «МастерШеф»
21 квітень, 23:16
Схожі новини
На околиці Луцька завелася лисиця, яка жахає людей На околиці Луцька завелася лисиця, яка жахає людей
21 березень, 21:16
На Волині хвора на сказ лисиця бігала містом На Волині хвора на сказ лисиця бігала містом
16 лютий, 20:25
У селищі на Волині оголосили карантин: скажена лисиця забігла на подвір`я місцевого жителя У селищі на Волині оголосили карантин: скажена лисиця забігла на подвір`я місцевого жителя
08 жовтень, 2021, 19:32
Через сказ на Волині хочуть відстріляти близько 700 лисиць Через сказ на Волині хочуть відстріляти близько 700 лисиць
05 жовтень, 2021, 14:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Худа й облізла: біля Луцька на території житлового комплексу вже місяць розгулює лисиця
Сьогодні, 05:14
 0
Програма «єОселя»: скільки волинян скористалися пільговими кредитами на житло
Сьогодні, 03:10
 0
Коли буде Вербна неділя 2024 року: чи змінилася дата через новий календар, традиції свята
Сьогодні, 01:30
 0
22 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Мріє відкрити у рідному селі на Волині свій ресторан: Віталій Наливайко покинув кулінарний проєкт «МастерШеф»
21 квітень, 23:16
 0
Медіа
відео
1/8