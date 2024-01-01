Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Мажулу

Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Мажулу
Жителі Камінь-Каширської громади на колінах сьогодні, 23 квітня, зустріли полеглого ГерояОлександра Мажулу.

Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.

Волинянин до рідної домівки повернувся востаннє і назавжди «На щиті». Захисника зустріли живим коридором Слави, дороги встелили квітами, у руках тримали патріотичну символіку.

Біль і смуток торкнувся всіх людей, яких захищав хоробрий воїн. У вічному боргу перед солдатом.

Завтра, 24 квітня 2024 року, бійця проведуть в останній земний шлях. Чин похорону розпочнеться об 11:00 в храмі села Бузаки. Місце спочинку Героя – місцеве кладовище.

«Просимо віддати шану нашому військовослужбовцю та долучитися до поховання. Олександр Мажула назавжди у наших серцях і пам'яті», - зазначили у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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