Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Мажулу
Сьогодні, 17:10
Жителі Камінь-Каширської громади на колінах сьогодні, 23 квітня, зустріли полеглого Героя – Олександра Мажулу.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Волинянин до рідної домівки повернувся востаннє і назавжди «На щиті». Захисника зустріли живим коридором Слави, дороги встелили квітами, у руках тримали патріотичну символіку.
Біль і смуток торкнувся всіх людей, яких захищав хоробрий воїн. У вічному боргу перед солдатом.
Завтра, 24 квітня 2024 року, бійця проведуть в останній земний шлях. Чин похорону розпочнеться об 11:00 в храмі села Бузаки. Місце спочинку Героя – місцеве кладовище.
«Просимо віддати шану нашому військовослужбовцю та долучитися до поховання. Олександр Мажула назавжди у наших серцях і пам'яті», - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
Волинянин до рідної домівки повернувся востаннє і назавжди «На щиті». Захисника зустріли живим коридором Слави, дороги встелили квітами, у руках тримали патріотичну символіку.
Біль і смуток торкнувся всіх людей, яких захищав хоробрий воїн. У вічному боргу перед солдатом.
Завтра, 24 квітня 2024 року, бійця проведуть в останній земний шлях. Чин похорону розпочнеться об 11:00 в храмі села Бузаки. Місце спочинку Героя – місцеве кладовище.
«Просимо віддати шану нашому військовослужбовцю та долучитися до поховання. Олександр Мажула назавжди у наших серцях і пам'яті», - зазначили у міськраді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Мажулу
Сьогодні, 17:10
У водія в Луцьку знайшли наркотики
Сьогодні, 16:46
Більшість зброї з пакету допомоги США для України вже знаходиться у Німеччині та Польщі, – CNN
Сьогодні, 16:30
У волинській бригаді створили пункт реабілітації
Сьогодні, 16:12