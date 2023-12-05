18-річний волинянин під час конфлікту вдарив ножем свого товариша

Завдав тяжкого поранення товаришу: нововолинські поліцейські затримали зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 23 квітня, близько 20 години до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 42-річного чоловіка з ножовим пораненням в області живота.Правоохоронці виїхали на вказане місце події та зʼясували, що завдав тілесні ушкодження волинянину його 18-річний товариш під час спільного розпиття алкогольних напоїв. Вже за лічені хвилини його розшукали на одній із вулиць міста.Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення йому підозри за умисне тяжке тілесне ушкодження, ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України, та обрання запобіжного заходу.