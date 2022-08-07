Росіяни не зрозуміли, що сталося: Нацгвардійці просунулися в Серебрянському лісництві





Про це розповів командувач Нацгвардії Олександр Півненко, - пише



За його словами, це вдалося зробити відносно легко, адже росіяни навіть не встигли усвідомити, що сталося.



Олександр Півненко розповів, що три бригади Національної гвардії просунулися у Серебрянському лісі та повернули під контроль певну ділянку території.



"Росіяни з добу не могли зрозуміти, чому ми з’явились там, де нас не було. Підготовка проводилась максимально таємно, відвернули їхню увагу. Три бригади пройшли вперед. Спротиву не було. Повернули частину території. Полонені росіяни не встигли зрозуміти, що відбулось", – повідомив Півненко.



Він зазначив, що батальйонно-тактичну групу створили з певних підрозділів бригад оперативного призначення. Командувач розповів, що група добре себе проявляє на одному з напрямків, успішно відбиваючи спроби росіян наступати. Окрім цього, їй також вдається й відвойовувати певні території.



Ситуація на фронті

У ранковому звіті 23 квітня Генштаб повідомив, що ворог провів 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни й Торське Донецької області. Водночас запеклі бої тривають на всіх напрямках.



У мережі почала ширитися інформація, що 47 ОМБр полишила позиції у Бердичах, Донецької області. Бійці розвіяли цю інформацію та заявили, що продовжують утримувати рубежі у селищі. Однак час від часу вони допомагають військовим інших підрозділів, тому власне їхню техніку бачать деінде.



Російські війська хочуть здійснити прорив оборони ЗСУ на північний захід від Авдіївки. Як зазначили в ISW, наразі основними є три напрямки наступу – на захід від Бердичів наїзд на Очеретине та на захід дорогою О0544. Водночас кожен з трьох виступів є занадто ізольованим, аби окупанти наступали далі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацгвардії вдалося досягти певного успіху у Серебрянському лісі, що у Луганській області. Трьом бригадам вдалося повернути частину території.Про це розповів командувач Нацгвардії, - пише 24канал За його словами, це вдалося зробити відносно легко, адже росіяни навіть не встигли усвідомити, що сталося.Олександр Півненко розповів, що три бригади Національної гвардії просунулися у Серебрянському лісі та повернули під контроль певну ділянку території."Росіяни з добу не могли зрозуміти, чому ми з’явились там, де нас не було. Підготовка проводилась максимально таємно, відвернули їхню увагу. Три бригади пройшли вперед. Спротиву не було. Повернули частину території. Полонені росіяни не встигли зрозуміти, що відбулось", – повідомив Півненко.Він зазначив, що батальйонно-тактичну групу створили з певних підрозділів бригад оперативного призначення. Командувач розповів, що група добре себе проявляє на одному з напрямків, успішно відбиваючи спроби росіян наступати. Окрім цього, їй також вдається й відвойовувати певні території.У ранковому звіті 23 квітня Генштаб повідомив, що ворог провів 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни й Торське Донецької області. Водночас запеклі бої тривають на всіх напрямках.У мережі почала ширитися інформація, що 47 ОМБр полишила позиції у Бердичах, Донецької області. Бійці розвіяли цю інформацію та заявили, що продовжують утримувати рубежі у селищі. Однак час від часу вони допомагають військовим інших підрозділів, тому власне їхню техніку бачать деінде.Російські війська хочуть здійснити прорив оборони ЗСУ на північний захід від Авдіївки. Як зазначили в ISW, наразі основними є три напрямки наступу – на захід від Бердичів наїзд на Очеретине та на захід дорогою О0544. Водночас кожен з трьох виступів є занадто ізольованим, аби окупанти наступали далі.

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