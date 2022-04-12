У Луцьку запрацювала «Великодня майстерня». ВІДЕО





Майстеркласи для дітей відбуватимуться щодня до 1 травня, – розповіла Тетяна Гнатів.



З її слів, майстеркласи орієнтовані на дітей різних вікових категорій, для соціально вразливих дітей та тих, чиї батьки військовослужбовці.



"Діти навчаться розмальовувати писанки різними техніками, ліпити з глини, робити воскові свічки та великодні композиції", — каже Тетяна Гнатів.



Майстеркласи з виготовлення великодньої атрибутики проводять щороку, говорить майстриня Вікторія Шевчук. Вона навчає дітей робити великодній віночок.



За іншим столом навчає виготовляти свічку з вощини у формі великодніх яєць майстриня Марія Шотік.



Такі майстеркласи відвідує Тереза Дуда. Дівчина разом з сім’єю переїхала до Луцька з Бучі на початку повномасштабної війни.



"Мені подобається всякими такими речами займатися, я люблю малювати картини або розписувати щось. Я напевно мамі подарую, в неї скоро день народження", — говорить дівчина.



Щоб потрапити на майстерклас потрібна попередня реєстрація, каже Тетяна Гнатів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 квітня мистецький проєкт "Великодня майстерня" відкрився у Палаці культури Луцька. Майстеркласи від майстрів народного мистецтва є безплатними.Майстеркласи для дітей відбуватимуться щодня до 1 травня, – розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської радиЗ її слів, майстеркласи орієнтовані на дітей різних вікових категорій, для соціально вразливих дітей та тих, чиї батьки військовослужбовці."Діти навчаться розмальовувати писанки різними техніками, ліпити з глини, робити воскові свічки та великодні композиції", — каже Тетяна Гнатів.Майстеркласи з виготовлення великодньої атрибутики проводять щороку, говорить майстриняВона навчає дітей робити великодній віночок.За іншим столом навчає виготовляти свічку з вощини у формі великодніх яєць майстриня Марія Шотік.Такі майстеркласи відвідує. Дівчина разом з сім’єю переїхала до Луцька з Бучі на початку повномасштабної війни."Мені подобається всякими такими речами займатися, я люблю малювати картини або розписувати щось. Я напевно мамі подарую, в неї скоро день народження", — говорить дівчина.Щоб потрапити на майстерклас потрібна попередня реєстрація, каже Тетяна Гнатів.

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