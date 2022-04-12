У Луцьку запрацювала «Великодня майстерня». ВІДЕО

У Луцьку запрацювала «Великодня майстерня». ВІДЕО
23 квітня мистецький проєкт "Великодня майстерня" відкрився у Палаці культури Луцька. Майстеркласи від майстрів народного мистецтва є безплатними.

Майстеркласи для дітей відбуватимуться щодня до 1 травня, – розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів.

З її слів, майстеркласи орієнтовані на дітей різних вікових категорій, для соціально вразливих дітей та тих, чиї батьки військовослужбовці.

"Діти навчаться розмальовувати писанки різними техніками, ліпити з глини, робити воскові свічки та великодні композиції", — каже Тетяна Гнатів.

Майстеркласи з виготовлення великодньої атрибутики проводять щороку, говорить майстриня Вікторія Шевчук. Вона навчає дітей робити великодній віночок.

За іншим столом навчає виготовляти свічку з вощини у формі великодніх яєць майстриня Марія Шотік.

Такі майстеркласи відвідує Тереза Дуда. Дівчина разом з сім’єю переїхала до Луцька з Бучі на початку повномасштабної війни.

"Мені подобається всякими такими речами займатися, я люблю малювати картини або розписувати щось. Я напевно мамі подарую, в неї скоро день народження", — говорить дівчина.

Щоб потрапити на майстерклас потрібна попередня реєстрація, каже Тетяна Гнатів.


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Теги: Волинь, Луцьк, Великдень, майстерка
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