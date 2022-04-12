У Луцьку запрацювала «Великодня майстерня». ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
23 квітня мистецький проєкт "Великодня майстерня" відкрився у Палаці культури Луцька. Майстеркласи від майстрів народного мистецтва є безплатними.
Майстеркласи для дітей відбуватимуться щодня до 1 травня, – розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів.
З її слів, майстеркласи орієнтовані на дітей різних вікових категорій, для соціально вразливих дітей та тих, чиї батьки військовослужбовці.
"Діти навчаться розмальовувати писанки різними техніками, ліпити з глини, робити воскові свічки та великодні композиції", — каже Тетяна Гнатів.
Майстеркласи з виготовлення великодньої атрибутики проводять щороку, говорить майстриня Вікторія Шевчук. Вона навчає дітей робити великодній віночок.
За іншим столом навчає виготовляти свічку з вощини у формі великодніх яєць майстриня Марія Шотік.
Такі майстеркласи відвідує Тереза Дуда. Дівчина разом з сім’єю переїхала до Луцька з Бучі на початку повномасштабної війни.
"Мені подобається всякими такими речами займатися, я люблю малювати картини або розписувати щось. Я напевно мамі подарую, в неї скоро день народження", — говорить дівчина.
Щоб потрапити на майстерклас потрібна попередня реєстрація, каже Тетяна Гнатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Майстеркласи для дітей відбуватимуться щодня до 1 травня, – розповіла Суспільному директорка департаменту культури Луцької міської ради Тетяна Гнатів.
З її слів, майстеркласи орієнтовані на дітей різних вікових категорій, для соціально вразливих дітей та тих, чиї батьки військовослужбовці.
"Діти навчаться розмальовувати писанки різними техніками, ліпити з глини, робити воскові свічки та великодні композиції", — каже Тетяна Гнатів.
Майстеркласи з виготовлення великодньої атрибутики проводять щороку, говорить майстриня Вікторія Шевчук. Вона навчає дітей робити великодній віночок.
За іншим столом навчає виготовляти свічку з вощини у формі великодніх яєць майстриня Марія Шотік.
Такі майстеркласи відвідує Тереза Дуда. Дівчина разом з сім’єю переїхала до Луцька з Бучі на початку повномасштабної війни.
"Мені подобається всякими такими речами займатися, я люблю малювати картини або розписувати щось. Я напевно мамі подарую, в неї скоро день народження", — говорить дівчина.
Щоб потрапити на майстерклас потрібна попередня реєстрація, каже Тетяна Гнатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Верховна Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто
Сьогодні, 23:19
У Луцьку запрацювала «Великодня майстерня». ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
Республіканці затягують розгляд допомоги Україні у Сенаті США
Сьогодні, 21:16
У Очеретиному на Донеччині загинули два воїни з Волині
Сьогодні, 20:35