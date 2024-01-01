Керівники ЗАЕС отримали кримінал за підбурювання до держзради

Правоохоронці повідомлено про підозру головному інженеру та заступнику директора АТ, які забезпечуютьПро це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишнім головному інженеру та працівнику Ростовської АЕС повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, а також у підбурюванні до державної зради (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).За даними слідства, з весни по осінь 2022 року підозрювані були причетні до організації та реалізації плану політичного керівництва та військового командування рф, керівництва ДК «Росатом», АТ «Концерн Росенергоатом» та АТ «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС» щодо від’єднання Запорізької АЕС від об’єднаної енергетичної системи України, а також її незаконного привласнення.Після привласнення рф Запорізької АЕС підозрювані були призначені на посади головного інженера та заступника директора АТ «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», яка забезпечує експлуатацію електростанції для потреб рф.Внаслідок цих злочинних дій, Україна фактично позбавлена можливості на праві власності користуватися та розпоряджатися Запорізькою АЕС. Неможливо здійснювати виробництво і передачу електроенергії в об’єднану енергетичну систему України для енергозабезпечення об’єктів цивільної інфраструктури, необхідних для виживання цивільного населення.Також підозрювані шляхом погроз та обіцянок підбурювали працівників Запорізької АЕС до вчинення державної зради.Наразі встановлюються особи із числа політичного керівництва рф, керівництва ДК «Росатом», АТ «Концерн Росенергоатом» та АТ «Експлуатуюча організація Запорізької АЕС», причетні до вчинення цих злочинів.Досудове розслідування здійснюється та оперативний супровід – СБУ.