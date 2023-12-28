На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок

Сьогодні, 24 квітня, у Луцькій художній школі розпочала свою роботу виставка писанок, виконаних учнями цього мистецького навчального закладу та загальноосвітніх шкіл громади у рамках у традиційного передвеликоднього конкурсу “Писанковий дивосвіт”.Про це повідомляє Луцька міськрада.Конкурс проводиться у Луцьку, починаючи з 1996 року за сприяння Луцької міської ради та департаменту культури. Його мета – збереження і розвиток мистецтва писанкового розпису, утвердження національних великодніх традицій, виявлення і підтримка творчо обдарованих дітей.Урочисте відкриття 28-ї конкурсу-виставки відбулося за участі ансамблю народної музики “Волиняни” Луцької музичної школи №3 (керівник). З вітальним словом до учасників “Писанкового дивосвіту” звернулися заступник Луцького міського головита директор департаменту культури“Сьогодні наші військові зі зброєю у руках охороняють кордони України, - сказала Ірина Чебелюк. – А ми з вами бережемо нашу країну іншим способом. Ви всі знаєте, що українська мова, традиції, культура, які передають вам ваші педагоги і батьки, – це те найдорожче, що ми з вами повинні цінувати і берегти. У такий спосіб ми допоможемо нашим військовим і підтримаємо їхній бойовий дух”.На цьогорічній конкурсі-виставці “Писанковий дивосвіт” експонується 1134 авторські роботи, виконані у традиційній манері – восковим розписом з фарбуванням природними або хімічними барвниками. Представлені великодні символи розписали 268 учнів Луцької художньої школи та 7 загальноосвітніх шкіл міської територіальної громади.Автори найкращих писанок, які увійшли до експозиції, були нагороджені дипломами та призами. Загалом відзнаки отримали 60 учасників конкурсу-виставки.Конкурс-виставка “Писанковий дивосвіт” триватиме у Луцькій художній школі протягом місяця.