На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок

На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок
Сьогодні, 24 квітня, у Луцькій художній школі розпочала свою роботу виставка писанок, виконаних учнями цього мистецького навчального закладу та загальноосвітніх шкіл громади у рамках у традиційного передвеликоднього конкурсу “Писанковий дивосвіт”.

Про це повідомляє Луцька міськрада.

Конкурс проводиться у Луцьку, починаючи з 1996 року за сприяння Луцької міської ради та департаменту культури. Його мета – збереження і розвиток мистецтва писанкового розпису, утвердження національних великодніх традицій, виявлення і підтримка творчо обдарованих дітей.
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок

Урочисте відкриття 28-ї конкурсу-виставки відбулося за участі ансамблю народної музики “Волиняни” Луцької музичної школи №3 (керівник Тетяна Жилюк). З вітальним словом до учасників “Писанкового дивосвіту” звернулися заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк та директор департаменту культури Тетяна Гнатів.
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок

“Сьогодні наші військові зі зброєю у руках охороняють кордони України, - сказала Ірина Чебелюк. – А ми з вами бережемо нашу країну іншим способом. Ви всі знаєте, що українська мова, традиції, культура, які передають вам ваші педагоги і батьки, – це те найдорожче, що ми з вами повинні цінувати і берегти. У такий спосіб ми допоможемо нашим військовим і підтримаємо їхній бойовий дух”.
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок

На цьогорічній конкурсі-виставці “Писанковий дивосвіт” експонується 1134 авторські роботи, виконані у традиційній манері – восковим розписом з фарбуванням природними або хімічними барвниками. Представлені великодні символи розписали 268 учнів Луцької художньої школи та 7 загальноосвітніх шкіл міської територіальної громади.
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок

Автори найкращих писанок, які увійшли до експозиції, були нагороджені дипломами та призами. Загалом відзнаки отримали 60 учасників конкурсу-виставки.
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок

Конкурс-виставка “Писанковий дивосвіт” триватиме у Луцькій художній школі протягом місяця.
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок


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Теги: культура, Волинь
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