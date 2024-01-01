Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Ярошиком

Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Ярошиком
У Колодяжненській громаді на Волині завтра, 25 квітня, відбудеться похорон полеглого військовослужбовця Андрія Ярошика.

Про це у фейсбуці повідомила Колодяжненська селищна рада.

У громаді опублікували інформацію про похорон захисника Андрія Ярошика. Сьогодні зустріли полеглого Героя Андрія Олександровича Ярошика, який востаннє і навіки прибув на малу батьківщину, до рідної домівки.

Завтра, 25 квітня, проводжатимуть воїна в останню земну дорогу.

12.00 - прощання біля батьківської оселі у Скулині
12.30 - відспівування у храмі Іоана Богослова.

Поховають Андрія на місцевому кладовищі.

«Вічна і світла памʼять! Герої не вмирають!» - зазначили у громаді.
Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Ярошиком

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Теги: загиблі, війна
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