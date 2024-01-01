Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Ярошиком
Сьогодні, 17:13
У Колодяжненській громаді на Волині завтра, 25 квітня, відбудеться похорон полеглого військовослужбовця Андрія Ярошика.
Про це у фейсбуці повідомила Колодяжненська селищна рада.
У громаді опублікували інформацію про похорон захисника Андрія Ярошика. Сьогодні зустріли полеглого Героя Андрія Олександровича Ярошика, який востаннє і навіки прибув на малу батьківщину, до рідної домівки.
Завтра, 25 квітня, проводжатимуть воїна в останню земну дорогу.
12.00 - прощання біля батьківської оселі у Скулині
12.30 - відспівування у храмі Іоана Богослова.
Поховають Андрія на місцевому кладовищі.
«Вічна і світла памʼять! Герої не вмирають!» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Колодяжненська селищна рада.
У громаді опублікували інформацію про похорон захисника Андрія Ярошика. Сьогодні зустріли полеглого Героя Андрія Олександровича Ярошика, який востаннє і навіки прибув на малу батьківщину, до рідної домівки.
Завтра, 25 квітня, проводжатимуть воїна в останню земну дорогу.
12.00 - прощання біля батьківської оселі у Скулині
12.30 - відспівування у храмі Іоана Богослова.
Поховають Андрія на місцевому кладовищі.
«Вічна і світла памʼять! Герої не вмирають!» - зазначили у громаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок
Сьогодні, 17:41
Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Ярошиком
Сьогодні, 17:13
Волинські патрульні затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:40
На Донеччині загинув 39-річний Герой з Волині Андрій Сливка
Сьогодні, 16:00