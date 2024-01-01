Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Ярошиком

Андрія Ярошика.



Про це у фейсбуці повідомила Колодяжненська селищна рада.



У громаді опублікували інформацію про похорон захисника Андрія Ярошика. Сьогодні зустріли полеглого Героя Андрія Олександровича Ярошика, який востаннє і навіки прибув на малу батьківщину, до рідної домівки.



Завтра, 25 квітня, проводжатимуть воїна в останню земну дорогу.



12.00 - прощання біля батьківської оселі у Скулині

12.30 - відспівування у храмі Іоана Богослова.



Поховають Андрія на місцевому кладовищі.



«Вічна і світла памʼять! Герої не вмирають!» - зазначили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колодяжненській громаді на Волині завтра, 25 квітня, відбудеться похорон полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Колодяжненська селищна рада.У громаді опублікували інформацію про похорон захисника Андрія Ярошика. Сьогодні зустрілиАндрія Олександровича Ярошика, який востаннє і навіки прибув на малу батьківщину, до рідної домівки.Завтра, 25 квітня, проводжатимуть воїна в останню земну дорогу.12.00 - прощання біля батьківської оселі у Скулині12.30 - відспівування у храмі Іоана Богослова.Поховають Андрія на місцевому кладовищі.«Вічна і світла памʼять! Герої не вмирають!» - зазначили у громаді.

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