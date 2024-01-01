Із луцького бюджету на потреби військових цьогоріч спрямували вже 150 мільйонів

Упродовж 2024 року із міського бюджету Луцька завикористано близько 150 мільйонів гривень.Про це заявив луцький мер, повідомляє управління інформаційної роботи міськради.Сьогодні, 24 квітня, під час чергового засідання депутати внесли зміни до бюджету громади на 2024 рік. Поліщук поінформував, що з бюджету міської ради з початку року уже оплачено приблизно 150 млн грн на підтримку ЗСУ, тобто щомісяця міська рада виділяє в середньому 40 млн грн на допомогу військовим.Як повідомила директор департаменту фінансів, бюджету та аудиту, буде збільшено доходи загального фонду бюджету Луцької міської територіальної громади за рахунок іншої дотації з місцевого бюджету в сумі 90 931,33 грн.За її словами, перерозподіл коштів буде здійснено таким чином: 1 млн 400 тис. грн спрямовано для обслуговування боргу по тролейбусах, 500 тис. грн — для КП "Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької міської територіальної громади" на придбання тренажера для відновлення моторних навичок управління (імітатора легкового автомобіля), 1 млн грн — департаменту соціальної політики на виплату матеріальної допомоги малозахищеним верствам населення, 310 тис. грн — підприємству "Луцькспецкомунтранс" на придбання мотопомпи та рукава відповідно до Програми розвитку цивільного захисту Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Також зменшено видатки ДКП "Луцьктепло" щодо виконання умов кредитного договору з ЄБРР на суму 3 млн 75 тис. грн, знято кошти у сумі 5 млн грн, передбачені на капітальний ремонт нежитлового приміщення з амбулаторією загальної практики сімейної медицини на вул. Привокзальній, 13а в м. Луцьку та направлено на капітальний ремонт відділення дитячої онкогематології Волинської обласної дитячої клінічної лікарні КП "Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства".На придбання FPV дронів для 100-ї бригади територіальної оборони (бюджет участі) — спрямовано 132 тис. грн. На підтримку різних військових частин спрямовано більше 6 млн грн.