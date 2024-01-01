На Донеччині загинув 39-річний Герой з Волині Андрій Сливка

Андрій Сливка.



Про це



"До Українського війська Андрій приєднався за покликом власного сумління на другий же день повномасштабного вторгнення росії. Стояв на захисті рідної країни із побратимами з сотої бригади.



Останній бій захисник прийняв на Донеччині 22 квітня. 39-річним він став у стрій Небесного легіону великого українського воїнства, залишивши нам тут, на Землі, гіркий щем і глибоку скорботу". - йдеться в повідомленні.



У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошується триденна жалоба.



"Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який до останнього подиху боронив нас, нашу країну. Висловлюємо щире співчуття батькам, дружині, синові, братам, рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про день і час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турійщина у скорботі – на війні з російськими окупантами загинув Герой з села РастівПро це повідомили у громаді."До Українського війська Андрій приєднався за покликом власного сумління на другий же день повномасштабного вторгнення росії. Стояв на захисті рідної країни із побратимами з сотої бригади.Останній бій захисник прийняв на Донеччині 22 квітня. 39-річним він став у стрій Небесного легіону великого українського воїнства, залишивши нам тут, на Землі, гіркий щем і глибоку скорботу". - йдеться в повідомленні.У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошується триденна жалоба."Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який до останнього подиху боронив нас, нашу країну. Висловлюємо щире співчуття батькам, дружині, синові, братам, рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про день і час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково.

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