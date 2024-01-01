На Донеччині загинув 39-річний Герой з Волині Андрій Сливка

На Донеччині загинув 39-річний Герой з Волині Андрій Сливка
Турійщина у скорботі – на війні з російськими окупантами загинув Герой з села Растів Андрій Сливка.

Про це повідомили у громаді.

"До Українського війська Андрій приєднався за покликом власного сумління на другий же день повномасштабного вторгнення росії. Стояв на захисті рідної країни із побратимами з сотої бригади.

Останній бій захисник прийняв на Донеччині 22 квітня. 39-річним він став у стрій Небесного легіону великого українського воїнства, залишивши нам тут, на Землі, гіркий щем і глибоку скорботу". - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з трагічною подією у Турійській громаді оголошується триденна жалоба.

"Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який до останнього подиху боронив нас, нашу країну. Висловлюємо щире співчуття батькам, дружині, синові, братам, рідним та близьким з приводу непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про день і час прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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