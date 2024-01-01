Волинські патрульні затримали чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 16:40
Учора, 24 квітня, близько 20:00 волинські патрульні роти ТОР побачили чоловіка, який поводив себе підозріло. Громадянин, побачивши екіпаж поліцейських, різко почав бігти.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні вирішили провести йому поверхневу перевірку. Під час якої у 43-річного чоловіка ТОРівці виявили 3 згортка з речовиною рослинного походження, а також зіп-пакет у якому знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям громадянина.
Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Патрульні вирішили провести йому поверхневу перевірку. Під час якої у 43-річного чоловіка ТОРівці виявили 3 згортка з речовиною рослинного походження, а також зіп-пакет у якому знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору.
На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, яка надасть правову кваліфікацію діям громадянина.
Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.
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