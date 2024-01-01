Велика Британія вперше передасть Україні високоточні авіабомби





Про це повідомив журналіст BBC Джонатан Біль, інформує



"Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", - зазначив він.



Характеристика авіабомби Paveway IV



Paveway IV є дворежимною бомбою з GPS/лазерним наведенням і максимальною дальністю польоту понад 30 км, залежно від висоти скидання, швидкості та траєкторії польоту.



Вона виробляється британською компанією Raytheon UK і є останньою версією серії Paveway.



В основі лежить модифікована авіабомба Mk 82 із підвищеною пробивною здатністю.



Paveway IV може використовуватися з різних бойових літаків, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.



Загалом Paveway IV - це ефективна та універсальна зброя, яка використовується Королівськими військово-повітряними силами і, ймовірно, буде використовуватися Королівським флотом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британія у рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV.Про це повідомив журналіст BBC, інформує Цензор.НЕТ "Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", - зазначив він.Paveway IV є дворежимною бомбою з GPS/лазерним наведенням і максимальною дальністю польоту понад 30 км, залежно від висоти скидання, швидкості та траєкторії польоту.Вона виробляється британською компанією Raytheon UK і є останньою версією серії Paveway.В основі лежить модифікована авіабомба Mk 82 із підвищеною пробивною здатністю.Paveway IV може використовуватися з різних бойових літаків, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.Загалом Paveway IV - це ефективна та універсальна зброя, яка використовується Королівськими військово-повітряними силами і, ймовірно, буде використовуватися Королівським флотом.

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