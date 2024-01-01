Велика Британія вперше передасть Україні високоточні авіабомби

Велика Британія вперше передасть Україні високоточні авіабомби
Британія у рамках нового пакету військової допомоги передасть Україні високоточні авіаційні бомби Paveway IV.

Про це повідомив журналіст BBC Джонатан Біль, інформує Цензор.НЕТ.

"Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", - зазначив він.

Характеристика авіабомби Paveway IV

Paveway IV є дворежимною бомбою з GPS/лазерним наведенням і максимальною дальністю польоту понад 30 км, залежно від висоти скидання, швидкості та траєкторії польоту.

Вона виробляється британською компанією Raytheon UK і є останньою версією серії Paveway.

В основі лежить модифікована авіабомба Mk 82 із підвищеною пробивною здатністю.

Paveway IV може використовуватися з різних бойових літаків, включно з Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon і F-35 Lightning II.

Загалом Paveway IV - це ефективна та універсальна зброя, яка використовується Королівськими військово-повітряними силами і, ймовірно, буде використовуватися Королівським флотом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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