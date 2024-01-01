У Луцьку – новий порядок надання осель переселенцям

Луцька міськрада затвердила новий Порядок формування фонду житла у гуртожитку ЛНТУ на вулиці Олени Пчілки, 29 у місті Луцьку, призначеного для тимчасового, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території Луцької міської територіальної громади.Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.Зокрема, за новим Порядком житлове приміщення з фонду не надається, якщо внутрішньо переміщена особа або будь-хто із членів її сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, придатне для проживання, розміром не менше ніж 13,65 кв. метра на одну особу, що розташоване на територіях, не включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції або на територіях, включених до зазначеного переліку, для яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації.У додатку до рішення також визначили черговість надання житла переселенцям у гуртожитку ЛНТУ:- першочергове право на забезпечення житлом мають здобувачі вищої освіти, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Донецького національного технічного університету і його відокремлених структурних підрозділів, зокрема, Бахмутського і Костянтинівського індустріальних фахових коледжів;- у другу чергу право на житло в гуртожитку мають здобувачі вищої освіти, наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Луцького національного технічного університету та члени їх сімей, які мають статус ВПО;- в третій черзі — багатодітні сім’ї, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди, які втратили працездатність, пенсіонери зі статусом ВПО, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії РФ.