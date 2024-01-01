Розмитнення авто в «Дії»: законопроєкт пройшов перше читання

Розмитнення авто в «Дії»: законопроєкт пройшов перше читання
Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт про розмитнення авто в «Дії».

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Він передбачає:

- можливість подання електронної митної декларації засобами Порталу «Дія»;

- запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;

- запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів. запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів.

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Теги: політика, Україна
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