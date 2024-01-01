Розмитнення авто в «Дії»: законопроєкт пройшов перше читання

розмитнення авто в «Дії».



Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



Він передбачає:



- можливість подання електронної митної декларації засобами Порталу «Дія»;



- запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;



- запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів. запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт пров «Дії».Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Він передбачає:- можливість подання електронної митної декларації засобами Порталу «Дія»;- запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;- запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів. запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів.

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