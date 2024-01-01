Розмитнення авто в «Дії»: законопроєкт пройшов перше читання
Сьогодні, 14:35
Верховна Рада України у першому читанні ухвалила законопроєкт про розмитнення авто в «Дії».
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Він передбачає:
- можливість подання електронної митної декларації засобами Порталу «Дія»;
- запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;
- запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів. запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Він передбачає:
- можливість подання електронної митної декларації засобами Порталу «Дія»;
- запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості транспортних засобів, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального;
- запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів. запровадити механізм коригування митної вартості вживаних легкових автомобілів.
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