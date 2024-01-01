У Дніпрі жінка хотіла продати 2-річного сина за мільйон
Сьогодні, 14:53
У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати дворічного сина за 1 мільйон гривень.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Дніпра за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).
За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину.
Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.
Підозрювану затримали під час передачі дитини.
Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування - слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління міграційної поліції ГУНП в області.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Дніпра за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).
За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину.
Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.
Підозрювану затримали під час передачі дитини.
Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування - слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління міграційної поліції ГУНП в області.
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