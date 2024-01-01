У Дніпрі жінка хотіла продати 2-річного сина за мільйон

У Дніпрі жінка хотіла продати 2-річного сина за мільйон
У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати дворічного сина за 1 мільйон гривень.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Дніпра за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).

За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину.

Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.

Підозрювану затримали під час передачі дитини.



Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування - слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління міграційної поліції ГУНП в області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: злочин, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Велика Британія вперше передасть Україні високоточні авіабомби
Сьогодні, 15:30
У Луцьку – новий порядок надання осель переселенцям
Сьогодні, 15:15
У Дніпрі жінка хотіла продати 2-річного сина за мільйон
Сьогодні, 14:53
Розмитнення авто в «Дії»: законопроєкт пройшов перше читання
Сьогодні, 14:35
На Волині знову запровадять обмеження споживання електричної потужності
Сьогодні, 14:14
Схожі новини
Дезертирам за вбивство поліцейського на Вінниччині «світить» довічне Дезертирам за вбивство поліцейського на Вінниччині «світить» довічне
22 квітень, 11:25
Задля викрадення елітного авто волинянин і донеччанин мало не вбили людину Задля викрадення елітного авто волинянин і донеччанин мало не вбили людину
12 березень, 14:19
На Закарпатті чоловік «докупив» третю дитину, щоб виїхати за кордон На Закарпатті чоловік «докупив» третю дитину, щоб виїхати за кордон
28 лютий, 03:41
СБУ завершила розслідуваня про знищення «Мрії», підозрюваним «світить» до 15 років тюрми СБУ завершила розслідуваня про знищення «Мрії», підозрюваним «світить» до 15 років тюрми
28 лютий, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув 39-річний Герой з Волині Андрій Сливка
Сьогодні, 16:00
 0
Військовий із Волині проходить реабілітацію на Дніпропетровщині
Сьогодні, 15:46
 0
Велика Британія вперше передасть Україні високоточні авіабомби
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку – новий порядок надання осель переселенцям
Сьогодні, 15:15
 0
У Дніпрі жінка хотіла продати 2-річного сина за мільйон
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8