У Дніпрі жінка хотіла продати 2-річного сина за мільйон

У Дніпрі правоохоронці затримали жінку, яка намагалася продати дворічного сина за 1 мільйон гривень.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Дніпра за фактом, вчиненої стосовно малолітнього (ч. 3 ст. 149 КК України).За даними слідства, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, який нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину.Знайшовши жінку, підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 млн грн.Підозрювану затримали під час передачі дитини.Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування - слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління міграційної поліції ГУНП в області.