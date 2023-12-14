Байден підписав закон про допомогу Україні

Байден підписав закон про допомогу Україні
Президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад 60 мільярдів доларів на підтримку України.

Про це він заявив під час звернення до нації.

Нагадаємо, Сенат США слідом за Палатою представників (обидві є палатами Конгресу) затвердив виділення Україні військової та фінансової допомоги на понад 60 мільярдів доларів.

"За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" - 18.

Президент Джо Байден раніше анонсував, що без зволікань підпише закон, а Пентагон обіцяв, що швидко - протягом кількох днів - надішле Україні перші партії зброї.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: США, Джо Байден
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У бою на Донеччині загинув волинянин Іван Войчук
Сьогодні, 18:35
На Волинь «на щиті» повернулися два Герої
Сьогодні, 18:10
Байден підписав закон про допомогу Україні
Сьогодні, 18:03
На виставці у Луцьку представили понад тисячу писанок
Сьогодні, 17:41
Волиняни завтра прощатимуться з Героєм Андрієм Ярошиком
Сьогодні, 17:13
Схожі новини
Сенат США проголосував за військову допомогу Україні Сенат США проголосував за військову допомогу Україні
13 лютий, 13:19
Байден пообіцяв відповідь Ірану. ЗМІ пишуть про таємний удар Байден пообіцяв відповідь Ірану. ЗМІ пишуть про таємний удар
29 січень, 16:10
Палата представників дозволила розслідування щодо імпічменту Байдена Палата представників дозволила розслідування щодо імпічменту Байдена
14 грудень, 2023, 11:14
Reuters: Байден готовий до компромісу з республіканцями задля допомоги Україні Reuters: Байден готовий до компромісу з республіканцями задля допомоги Україні
08 грудень, 2023, 11:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Позиції ЗСУ на Донеччині росіянам «злив» митрополит УПЦ МП
Сьогодні, 19:00
 0
Волинський прикордонник розповів про знищення ворожої БМП на Донеччині
Сьогодні, 18:38
 0
У бою на Донеччині загинув волинянин Іван Войчук
Сьогодні, 18:35
 0
На Волинь «на щиті» повернулися два Герої
Сьогодні, 18:10
 0
Байден підписав закон про допомогу Україні
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8