Байден підписав закон про допомогу Україні

Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад 60 мільярдів доларів на підтримку України.



Про це він заявив під час звернення до нації.



Нагадаємо, Сенат США слідом за Палатою представників (обидві є палатами Конгресу) затвердив виділення Україні військової та фінансової допомоги на понад 60 мільярдів доларів.



"За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" - 18.



Президент Джо Байден раніше анонсував, що без зволікань підпише закон, а Пентагон обіцяв, що швидко - протягом кількох днів - надішле Україні перші партії зброї.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзатвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад 60 мільярдів доларів на підтримку України.Про це він заявив під час звернення до нації.Нагадаємо, Сенат США слідом за Палатою представників (обидві є палатами Конгресу)військової та фінансової допомоги на понад 60 мільярдів доларів."За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" - 18.Президент Джо Байден раніше анонсував, що без зволікань підпише закон, а Пентагон обіцяв, що швидко - протягом кількох днів - надішле Україні перші партії зброї.

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