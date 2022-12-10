Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО

Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО
У Луцькому молодіжному центрі триває національно-патріотичний проєкт "Військові вишколи для молоді". 23 квітня вишкіл організували для школярів Рудниківською ліцею Колківської громади.

Про це Суспільному розповів керівник молодіжного центру Юрій Семчук. З його слів, 30 учнів та учениць навчалися розбирати автомат і споряджати магазин, а також надавати домедичну допомогу.

"Почалася війна. Започаткувався проєкт "Підготовка до надзвичайних ситуацій цивільного населення". Молодь і дорослі – всі проходили. Після того сформувалися військові вишколи для молоді. Пройшло у цей період за декілька місяців 1 700 молодих людей ці навчання", — сказав Юрій Семчук.

Зі слів директора центру, у програмі патріотичного вишколу — підготовка до надзвичайних ситуацій і захист Батьківщини, зокрема основи поводження зі зброєю, домедична допомога, радіозв’язок, керування безпілотниками, а також психологічні виклики під час війни.

Під час вишколу психологиня Людмила Мельник разом із підлітками обговорювали види стресових ситуацій у житті, як на них реагувати та як допомогти собі чи друзям у складних обставинах.

"Хтось служить у ЗСУ, чиїсь батьки переїхали, хтось загинув... Ми сьогодні стикаємось з великою кількістю травматичних ситуацій. Як допомогти собі та своїм друзям — от якраз про це ми сьогодні говоримо", — сказала психологиня.

Фахівець Луцького міського молодіжного центру Вадим Тєсунов розповів, що з нововведень цього року додали смугу перешкод протяжністю майже 75 метрів. Додає, закріплюють навички наданням домедичної допомоги.

"Потрібно правильно вміти використовувати те, що у тебе є. У цьому випадку це автомат. Вчимо правильно, як повзти, як переходити, коли потрібно на запобіжник знімати", — зазначив інструктор.

Учень Рудниківською ліцею Павло Ліпчик розповів, що під час долання смуги перешкод складнощів не було й участь у такому вишколі взяв уперше.

"Ходили з різними людьми на охоту, то у принципі досвід є. — Чому для Вас це цінно під час війни? — Бути завжди підготовленим, бо ніколи не знаєш, що може бути завтра", — сказав школяр.
Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО

Військові вишколи для молоді, додав керівник молодіжного центру Юрій Семчук, будуть тривати й надалі, зокрема в планах — навчання молоді із сусідніх до Луцької громад.
Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО
Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО
Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО
Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО

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Теги: Волинь, учні, військовий вишкіл
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