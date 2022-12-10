Для школярів волинського ліцею організували військовий вишкіл. ВІДЕО





Про це Юрій Семчук. З його слів, 30 учнів та учениць навчалися розбирати автомат і споряджати магазин, а також надавати домедичну допомогу.



"Почалася війна. Започаткувався проєкт "Підготовка до надзвичайних ситуацій цивільного населення". Молодь і дорослі – всі проходили. Після того сформувалися військові вишколи для молоді. Пройшло у цей період за декілька місяців 1 700 молодих людей ці навчання", — сказав Юрій Семчук.



Зі слів директора центру, у програмі патріотичного вишколу — підготовка до надзвичайних ситуацій і захист Батьківщини, зокрема основи поводження зі зброєю, домедична допомога, радіозв’язок, керування безпілотниками, а також психологічні виклики під час війни.



Під час вишколу психологиня Людмила Мельник разом із підлітками обговорювали види стресових ситуацій у житті, як на них реагувати та як допомогти собі чи друзям у складних обставинах.



"Хтось служить у ЗСУ, чиїсь батьки переїхали, хтось загинув... Ми сьогодні стикаємось з великою кількістю травматичних ситуацій. Як допомогти собі та своїм друзям — от якраз про це ми сьогодні говоримо", — сказала психологиня.



Фахівець Луцького міського молодіжного центру Вадим Тєсунов розповів, що з нововведень цього року додали смугу перешкод протяжністю майже 75 метрів. Додає, закріплюють навички наданням домедичної допомоги.



"Потрібно правильно вміти використовувати те, що у тебе є. У цьому випадку це автомат. Вчимо правильно, як повзти, як переходити, коли потрібно на запобіжник знімати", — зазначив інструктор.



Учень Рудниківською ліцею Павло Ліпчик розповів, що під час долання смуги перешкод складнощів не було й участь у такому вишколі взяв уперше.



"Ходили з різними людьми на охоту, то у принципі досвід є. — Чому для Вас це цінно під час війни? — Бути завжди підготовленим, бо ніколи не знаєш, що може бути завтра", — сказав школяр.



Військові вишколи для молоді, додав керівник молодіжного центру Юрій Семчук, будуть тривати й надалі, зокрема в планах — навчання молоді із сусідніх до Луцької громад.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому молодіжному центрі триває національно-патріотичний проєкт "Військові вишколи для молоді". 23 квітня вишкіл організували для школярів Рудниківською ліцею Колківської громади.Про це Суспільному розповів керівник молодіжного центру. З його слів, 30 учнів та учениць навчалися розбирати автомат і споряджати магазин, а також надавати домедичну допомогу."Почалася війна. Започаткувався проєкт "Підготовка до надзвичайних ситуацій цивільного населення". Молодь і дорослі – всі проходили. Після того сформувалися військові вишколи для молоді. Пройшло у цей період за декілька місяців 1 700 молодих людей ці навчання", — сказав Юрій Семчук.Зі слів директора центру, у програмі патріотичного вишколу — підготовка до надзвичайних ситуацій і захист Батьківщини, зокрема основи поводження зі зброєю, домедична допомога, радіозв’язок, керування безпілотниками, а також психологічні виклики під час війни.Під час вишколу психологиняразом із підлітками обговорювали види стресових ситуацій у житті, як на них реагувати та як допомогти собі чи друзям у складних обставинах."Хтось служить у ЗСУ, чиїсь батьки переїхали, хтось загинув... Ми сьогодні стикаємось з великою кількістю травматичних ситуацій. Як допомогти собі та своїм друзям — от якраз про це ми сьогодні говоримо", — сказала психологиня.Фахівець Луцького міського молодіжного центрурозповів, що з нововведень цього року додали смугу перешкод протяжністю майже 75 метрів. Додає, закріплюють навички наданням домедичної допомоги."Потрібно правильно вміти використовувати те, що у тебе є. У цьому випадку це автомат. Вчимо правильно, як повзти, як переходити, коли потрібно на запобіжник знімати", — зазначив інструктор.Учень Рудниківською ліцеюрозповів, що під час долання смуги перешкод складнощів не було й участь у такому вишколі взяв уперше."Ходили з різними людьми на охоту, то у принципі досвід є. — Чому для Вас це цінно під час війни? — Бути завжди підготовленим, бо ніколи не знаєш, що може бути завтра", — сказав школяр.Військові вишколи для молоді, додав керівник молодіжного центру Юрій Семчук, будуть тривати й надалі, зокрема в планах — навчання молоді із сусідніх до Луцької громад.

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