Росія завдала удару по Черкащині: поранені щонайменше 6 людей
Сьогодні, 09:39
Унаслідок атаки в Черкаській області пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.
"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.
Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Усі служби на місці. Більше інформації згодом", - йдеться в повідомленні.
Вранці 25 квітня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в низці областей, на Черкащині лунали вибухи.
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Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.
"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.
Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Усі служби на місці. Більше інформації згодом", - йдеться в повідомленні.
Вранці 25 квітня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в низці областей, на Черкащині лунали вибухи.
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