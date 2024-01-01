Росія завдала удару по Черкащині: поранені щонайменше 6 людей





Про це Ігор Табурець.



"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.

Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Усі служби на місці. Більше інформації згодом", - йдеться в повідомленні.



Вранці 25 квітня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в низці областей, на Черкащині лунали вибухи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок атаки в Черкаській області пошкоджено об'єкт інфраструктури.Про це повідомив голова ОВА"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Усі служби на місці. Більше інформації згодом", - йдеться в повідомленні.Вранці 25 квітня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку в низці областей, на Черкащині лунали вибухи.

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