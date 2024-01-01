25 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження медійниця Катерина Той (на фото).
Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради Федора Шульгана, науковця та педагога Тараса Божидарніка, громадського діяча Олега Бондарука, фотографки Лідії Кожевнікової.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Марк, Сильвестр, Сергій та Василь.
Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.
25 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день фінансової незалежності. Подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та розповідає про ті кроки, які необхідні, що її досягти. Фінансова незалежність — це стадія, коли дорослі люди отримують активи, які можуть достатньою мірою покрити витрати на життя без необхідності виснажливої праці.
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Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради Федора Шульгана, науковця та педагога Тараса Божидарніка, громадського діяча Олега Бондарука, фотографки Лідії Кожевнікової.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Марк, Сильвестр, Сергій та Василь.
Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.
25 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день фінансової незалежності. Подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та розповідає про ті кроки, які необхідні, що її досягти. Фінансова незалежність — це стадія, коли дорослі люди отримують активи, які можуть достатньою мірою покрити витрати на життя без необхідності виснажливої праці.
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