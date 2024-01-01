25 квітня на Волині: гортаючи календар

25 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження медійниця Катерина Той (на фото).

Також день народження 25 квітня у начальника служби у справах дітей Луцької міськради Федора Шульгана, науковця та педагога Тараса Божидарніка, громадського діяча Олега Бондарука, фотографки Лідії Кожевнікової.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Марк, Сильвестр, Сергій та Василь.

Бажаємо їм міцного здоров’я, успіхів у праці та любові.

25 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день фінансової незалежності. Подія присвячена інформуванню людей про важливість фінансової незалежності та розповідає про ті кроки, які необхідні, що її досягти. Фінансова незалежність — це стадія, коли дорослі люди отримують активи, які можуть достатньою мірою покрити витрати на життя без необхідності виснажливої праці.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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