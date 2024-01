Українська стрічка - серед претендентів на «Оскар-2024»: список усіх номінантів

У США оголосили номінантів цьогорічної премії «Оскар». Претендентів на нагороду Академії кінематографічних мистецтв і наук називали в прямому ефірі акторитаЛідером за кількістю номінацій став фільм «Оппенгеймер». За ним — «Вбивці квіткової повні» та «Бідолашні створіння», пенредає Еlle Також на «Оскар» в номінації «Найкращий документальний фільм» претендуватиме документальна стрічка«20 днів у Маріуполі». 10 березня, під час церемонії вручення премії, вона разом з іншими фільмами змагатиметься за перемогу.American Fiction«Анатомія падіння»«Барбі»«Залишені»«Вбивці квіткової повні»«Маестро»«Оппенгеймер»«Минулі життя»«Бідолашні створіння»«Зона інтересу»(«Зона інтересу»)(«Бідолашні створіння»)(«Оппенгеймер»)(«Вбивці квіткової повні»)(«Анатомія падіння»)(Nyad)(«Вбивці квіткової повні»)(«Анатомія падіння»)(«Маестро»)(«Бідолашні створіння»)(«Маестро»)(Rustin)(«Залишені»)(«Оппенгеймер»)(American fiction)The Teachers’ Lounge (Німеччина)Me Captain (Італія)«Ідеальні дні» (Японія)«Снігова спільнота» (Іспанія)«Зона інтересу» (Велика Британія)(«Оппенгеймер)(The Color Purple)(«Барбі»)(Nyad)(«Залишені»)(American Fiction)(«Вбивці квіткової повні»)(«Оппенгеймер»)(«Бідолашні створіння»)«Творець»Godzilla Minus One«Вартові галактики — 3»«Місія нездійсненна — 7»«Наполеон»American Fiction«Індіана Джонс і реліквія долі»«Вбивці квіткової повні»«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»What Was I Made For? («Барбі»)The Fire Inside (Flamin` Hot)I’m Just Ken («Барбі»)It Never Went Away (American Symphony)Wahzhazhe (A Song For My People) («Вбивці квіткової повні»)«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»«Зона інтересу»«Барбі»American Fiction«Маестро»«Анатомія падіння»«Залишені»«Травень, грудень»«Минулі життя»«Анатомія падіння»«Залишені»«Вбивці квіткової повні»«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»Найкращі костюми:«Барбі»«Вбивці квіткової повні»«Наполеон»«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»«Маестро»«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»«Снігова спільнота»«Ґолда»«Маестро»«Оппенгеймер»«Зона інтересу»«Творець»«Місія нездійсненна — 7»Bobi Wine: The People`s PresidentThe Eternal MemoryFour DaughtersTo Kill a Tiger«20 днів у Маріуполі»