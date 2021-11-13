Українська стрічка - серед претендентів на «Оскар-2024»: список усіх номінантів

Українська стрічка - серед претендентів на «Оскар-2024»: список усіх номінантів
У США оголосили номінантів цьогорічної премії «Оскар». Претендентів на нагороду Академії кінематографічних мистецтв і наук називали в прямому ефірі актори Джек Куейд та Зазі Бітц.

Лідером за кількістю номінацій став фільм «Оппенгеймер». За ним — «Вбивці квіткової повні» та «Бідолашні створіння», пенредає Еlle.

Також на «Оскар» в номінації «Найкращий документальний фільм» претендуватиме документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». 10 березня, під час церемонії вручення премії, вона разом з іншими фільмами змагатиметься за перемогу.

Найкращий фільм:

American Fiction

«Анатомія падіння»

«Барбі»

«Залишені»

«Вбивці квіткової повні»

«Маестро»

«Оппенгеймер»

«Минулі життя»

«Бідолашні створіння»

«Зона інтересу»

Найкращий режисер:

Джонатан Ґлейзер («Зона інтересу»)

Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»)

Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)

Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»)

Жустін Тріє («Анатомія падіння»)

Найкраща жіноча роль:

Аннетт Бенінг (Nyad)

Лілі Гладстон («Вбивці квіткової повні»)

Сандра Гюллер («Анатомія падіння»)

Кері Малліган («Маестро»)

Емма Стоун («Бідолашні створіння»)

Найкраща чоловіча роль:

Бредлі Купер («Маестро»)

Колман Домінго (Rustin)

Пол Джаматті («Залишені»)

Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)

Джеффрі Райт (American fiction)

Найкращий іноземний фільм:

The Teachers’ Lounge (Німеччина)

Me Captain (Італія)

«Ідеальні дні» (Японія)

«Снігова спільнота» (Іспанія)

«Зона інтересу» (Велика Британія)

Найкраща акторка другого плану:

Емілі Блант («Оппенгеймер)

Даніель Брукс (The Color Purple)

Америка Феррера («Барбі»)

Джоді Фостер (Nyad)

Да`Він Джой Рендольф («Залишені»)

Найкращий актор другого плану:

Стерлінг К. Браун (American Fiction)

Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»)

Роберт Дауні-молодший («Оппенгеймер»)

Раян Ґослінг («Барбі»)

Марк Руффало («Бідолашні створіння»)

Найкращі візуальні ефекти:

«Творець»

Godzilla Minus One

«Вартові галактики — 3»

«Місія нездійсненна — 7»

«Наполеон»

Найкраща оригінальна музика:

American Fiction

«Індіана Джонс і реліквія долі»

«Вбивці квіткової повні»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння»

Найкраща оригінальна пісня:

What Was I Made For? («Барбі»)

The Fire Inside (Flamin` Hot)

I’m Just Ken («Барбі»)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song For My People) («Вбивці квіткової повні»)

Найкращий адаптований сценарій:

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння»

«Зона інтересу»

«Барбі»

American Fiction

Найкращий оригінальний сценарій:

«Маестро»

«Анатомія падіння»

«Залишені»

«Травень, грудень»

«Минулі життя»

Найкращий монтаж:

«Анатомія падіння»

«Залишені»

«Вбивці квіткової повні»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння»

Найкращі костюми:
«Барбі»

«Вбивці квіткової повні»

«Наполеон»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння»

Найкращий макіяж та зачіски:

«Маестро»

«Оппенгеймер»

«Бідолашні створіння»

«Снігова спільнота»

«Ґолда»

Найкращий звук:

«Маестро»

«Оппенгеймер»

«Зона інтересу»

«Творець»

«Місія нездійсненна — 7»

Найкращий документальний повнометражний фільм

Bobi Wine: The People`s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

«20 днів у Маріуполі»




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Теги: Оскар, номінанти
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