Українська стрічка - серед претендентів на «Оскар-2024»: список усіх номінантів

Джек Куейд та Зазі Бітц.



Лідером за кількістю номінацій став фільм «Оппенгеймер». За ним — «Вбивці квіткової повні» та «Бідолашні створіння», пенредає



Також на «Оскар» в номінації «Найкращий документальний фільм» претендуватиме документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». 10 березня, під час церемонії вручення премії, вона разом з іншими фільмами змагатиметься за перемогу.



Найкращий фільм:



American Fiction



«Анатомія падіння»



«Барбі»



«Залишені»



«Вбивці квіткової повні»



«Маестро»



«Оппенгеймер»



«Минулі життя»



«Бідолашні створіння»



«Зона інтересу»



Найкращий режисер:



Джонатан Ґлейзер («Зона інтересу»)



Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»)



Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)



Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»)



Жустін Тріє («Анатомія падіння»)



Найкраща жіноча роль:



Аннетт Бенінг (Nyad)



Лілі Гладстон («Вбивці квіткової повні»)



Сандра Гюллер («Анатомія падіння»)



Кері Малліган («Маестро»)



Емма Стоун («Бідолашні створіння»)



Найкраща чоловіча роль:



Бредлі Купер («Маестро»)



Колман Домінго (Rustin)



Пол Джаматті («Залишені»)



Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)



Джеффрі Райт (American fiction)



Найкращий іноземний фільм:



The Teachers’ Lounge (Німеччина)



Me Captain (Італія)



«Ідеальні дні» (Японія)



«Снігова спільнота» (Іспанія)



«Зона інтересу» (Велика Британія)



Найкраща акторка другого плану:



Емілі Блант («Оппенгеймер)



Даніель Брукс (The Color Purple)



Америка Феррера («Барбі»)



Джоді Фостер (Nyad)



Да`Він Джой Рендольф («Залишені»)



Найкращий актор другого плану:



Стерлінг К. Браун (American Fiction)



Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»)



Роберт Дауні-молодший («Оппенгеймер»)



Раян Ґослінг («Барбі»)



Марк Руффало («Бідолашні створіння»)



Найкращі візуальні ефекти:



«Творець»



Godzilla Minus One



«Вартові галактики — 3»



«Місія нездійсненна — 7»



«Наполеон»



Найкраща оригінальна музика:



American Fiction



«Індіана Джонс і реліквія долі»



«Вбивці квіткової повні»



«Оппенгеймер»



«Бідолашні створіння»



Найкраща оригінальна пісня:



What Was I Made For? («Барбі»)



The Fire Inside (Flamin` Hot)



I’m Just Ken («Барбі»)



It Never Went Away (American Symphony)



Wahzhazhe (A Song For My People) («Вбивці квіткової повні»)



Найкращий адаптований сценарій:



«Оппенгеймер»



«Бідолашні створіння»



«Зона інтересу»



«Барбі»



American Fiction



Найкращий оригінальний сценарій:



«Маестро»



«Анатомія падіння»



«Залишені»



«Травень, грудень»



«Минулі життя»



Найкращий монтаж:



«Анатомія падіння»



«Залишені»



«Вбивці квіткової повні»



«Оппенгеймер»



«Бідолашні створіння»



Найкращі костюми:

«Барбі»



«Вбивці квіткової повні»



«Наполеон»



«Оппенгеймер»



«Бідолашні створіння»



Найкращий макіяж та зачіски:



«Маестро»



«Оппенгеймер»



«Бідолашні створіння»



«Снігова спільнота»



«Ґолда»



Найкращий звук:



«Маестро»



«Оппенгеймер»



«Зона інтересу»



«Творець»



«Місія нездійсненна — 7»



Найкращий документальний повнометражний фільм



Bobi Wine: The People`s President



The Eternal Memory



Four Daughters



To Kill a Tiger



«20 днів у Маріуполі»









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У США оголосили номінантів цьогорічної премії «Оскар». Претендентів на нагороду Академії кінематографічних мистецтв і наук називали в прямому ефірі акторитаЛідером за кількістю номінацій став фільм «Оппенгеймер». За ним — «Вбивці квіткової повні» та «Бідолашні створіння», пенредає Еlle Також на «Оскар» в номінації «Найкращий документальний фільм» претендуватиме документальна стрічка«20 днів у Маріуполі». 10 березня, під час церемонії вручення премії, вона разом з іншими фільмами змагатиметься за перемогу.American Fiction«Анатомія падіння»«Барбі»«Залишені»«Вбивці квіткової повні»«Маестро»«Оппенгеймер»«Минулі життя»«Бідолашні створіння»«Зона інтересу»(«Зона інтересу»)(«Бідолашні створіння»)(«Оппенгеймер»)(«Вбивці квіткової повні»)(«Анатомія падіння»)(Nyad)(«Вбивці квіткової повні»)(«Анатомія падіння»)(«Маестро»)(«Бідолашні створіння»)(«Маестро»)(Rustin)(«Залишені»)(«Оппенгеймер»)(American fiction)The Teachers’ Lounge (Німеччина)Me Captain (Італія)«Ідеальні дні» (Японія)«Снігова спільнота» (Іспанія)«Зона інтересу» (Велика Британія)(«Оппенгеймер)(The Color Purple)(«Барбі»)(Nyad)(«Залишені»)(American Fiction)(«Вбивці квіткової повні»)(«Оппенгеймер»)(«Бідолашні створіння»)«Творець»Godzilla Minus One«Вартові галактики — 3»«Місія нездійсненна — 7»«Наполеон»American Fiction«Індіана Джонс і реліквія долі»«Вбивці квіткової повні»«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»What Was I Made For? («Барбі»)The Fire Inside (Flamin` Hot)I’m Just Ken («Барбі»)It Never Went Away (American Symphony)Wahzhazhe (A Song For My People) («Вбивці квіткової повні»)«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»«Зона інтересу»«Барбі»American Fiction«Маестро»«Анатомія падіння»«Залишені»«Травень, грудень»«Минулі життя»«Анатомія падіння»«Залишені»«Вбивці квіткової повні»«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»Найкращі костюми:«Барбі»«Вбивці квіткової повні»«Наполеон»«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»«Маестро»«Оппенгеймер»«Бідолашні створіння»«Снігова спільнота»«Ґолда»«Маестро»«Оппенгеймер»«Зона інтересу»«Творець»«Місія нездійсненна — 7»Bobi Wine: The People`s PresidentThe Eternal MemoryFour DaughtersTo Kill a Tiger«20 днів у Маріуполі»

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