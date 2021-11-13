Українська стрічка - серед претендентів на «Оскар-2024»: список усіх номінантів
Сьогодні, 01:30
У США оголосили номінантів цьогорічної премії «Оскар». Претендентів на нагороду Академії кінематографічних мистецтв і наук називали в прямому ефірі актори Джек Куейд та Зазі Бітц.
Лідером за кількістю номінацій став фільм «Оппенгеймер». За ним — «Вбивці квіткової повні» та «Бідолашні створіння», пенредає Еlle.
Також на «Оскар» в номінації «Найкращий документальний фільм» претендуватиме документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». 10 березня, під час церемонії вручення премії, вона разом з іншими фільмами змагатиметься за перемогу.
Найкращий фільм:
American Fiction
«Анатомія падіння»
«Барбі»
«Залишені»
«Вбивці квіткової повні»
«Маестро»
«Оппенгеймер»
«Минулі життя»
«Бідолашні створіння»
«Зона інтересу»
Найкращий режисер:
Джонатан Ґлейзер («Зона інтересу»)
Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»)
Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)
Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»)
Жустін Тріє («Анатомія падіння»)
Найкраща жіноча роль:
Аннетт Бенінг (Nyad)
Лілі Гладстон («Вбивці квіткової повні»)
Сандра Гюллер («Анатомія падіння»)
Кері Малліган («Маестро»)
Емма Стоун («Бідолашні створіння»)
Найкраща чоловіча роль:
Бредлі Купер («Маестро»)
Колман Домінго (Rustin)
Пол Джаматті («Залишені»)
Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)
Джеффрі Райт (American fiction)
Найкращий іноземний фільм:
The Teachers’ Lounge (Німеччина)
Me Captain (Італія)
«Ідеальні дні» (Японія)
«Снігова спільнота» (Іспанія)
«Зона інтересу» (Велика Британія)
Найкраща акторка другого плану:
Емілі Блант («Оппенгеймер)
Даніель Брукс (The Color Purple)
Америка Феррера («Барбі»)
Джоді Фостер (Nyad)
Да`Він Джой Рендольф («Залишені»)
Найкращий актор другого плану:
Стерлінг К. Браун (American Fiction)
Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»)
Роберт Дауні-молодший («Оппенгеймер»)
Раян Ґослінг («Барбі»)
Марк Руффало («Бідолашні створіння»)
Найкращі візуальні ефекти:
«Творець»
Godzilla Minus One
«Вартові галактики — 3»
«Місія нездійсненна — 7»
«Наполеон»
Найкраща оригінальна музика:
American Fiction
«Індіана Джонс і реліквія долі»
«Вбивці квіткової повні»
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
Найкраща оригінальна пісня:
What Was I Made For? («Барбі»)
The Fire Inside (Flamin` Hot)
I’m Just Ken («Барбі»)
It Never Went Away (American Symphony)
Wahzhazhe (A Song For My People) («Вбивці квіткової повні»)
Найкращий адаптований сценарій:
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
«Зона інтересу»
«Барбі»
American Fiction
Найкращий оригінальний сценарій:
«Маестро»
«Анатомія падіння»
«Залишені»
«Травень, грудень»
«Минулі життя»
Найкращий монтаж:
«Анатомія падіння»
«Залишені»
«Вбивці квіткової повні»
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
Найкращі костюми:
«Барбі»
«Вбивці квіткової повні»
«Наполеон»
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
Найкращий макіяж та зачіски:
«Маестро»
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
«Снігова спільнота»
«Ґолда»
Найкращий звук:
«Маестро»
«Оппенгеймер»
«Зона інтересу»
«Творець»
«Місія нездійсненна — 7»
Найкращий документальний повнометражний фільм
Bobi Wine: The People`s President
The Eternal Memory
Four Daughters
To Kill a Tiger
«20 днів у Маріуполі»
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Лідером за кількістю номінацій став фільм «Оппенгеймер». За ним — «Вбивці квіткової повні» та «Бідолашні створіння», пенредає Еlle.
Також на «Оскар» в номінації «Найкращий документальний фільм» претендуватиме документальна стрічка Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». 10 березня, під час церемонії вручення премії, вона разом з іншими фільмами змагатиметься за перемогу.
Найкращий фільм:
American Fiction
«Анатомія падіння»
«Барбі»
«Залишені»
«Вбивці квіткової повні»
«Маестро»
«Оппенгеймер»
«Минулі життя»
«Бідолашні створіння»
«Зона інтересу»
Найкращий режисер:
Джонатан Ґлейзер («Зона інтересу»)
Йоргос Лантімос («Бідолашні створіння»)
Крістофер Нолан («Оппенгеймер»)
Мартін Скорсезе («Вбивці квіткової повні»)
Жустін Тріє («Анатомія падіння»)
Найкраща жіноча роль:
Аннетт Бенінг (Nyad)
Лілі Гладстон («Вбивці квіткової повні»)
Сандра Гюллер («Анатомія падіння»)
Кері Малліган («Маестро»)
Емма Стоун («Бідолашні створіння»)
Найкраща чоловіча роль:
Бредлі Купер («Маестро»)
Колман Домінго (Rustin)
Пол Джаматті («Залишені»)
Кілліан Мерфі («Оппенгеймер»)
Джеффрі Райт (American fiction)
Найкращий іноземний фільм:
The Teachers’ Lounge (Німеччина)
Me Captain (Італія)
«Ідеальні дні» (Японія)
«Снігова спільнота» (Іспанія)
«Зона інтересу» (Велика Британія)
Найкраща акторка другого плану:
Емілі Блант («Оппенгеймер)
Даніель Брукс (The Color Purple)
Америка Феррера («Барбі»)
Джоді Фостер (Nyad)
Да`Він Джой Рендольф («Залишені»)
Найкращий актор другого плану:
Стерлінг К. Браун (American Fiction)
Роберт Де Ніро («Вбивці квіткової повні»)
Роберт Дауні-молодший («Оппенгеймер»)
Раян Ґослінг («Барбі»)
Марк Руффало («Бідолашні створіння»)
Найкращі візуальні ефекти:
«Творець»
Godzilla Minus One
«Вартові галактики — 3»
«Місія нездійсненна — 7»
«Наполеон»
Найкраща оригінальна музика:
American Fiction
«Індіана Джонс і реліквія долі»
«Вбивці квіткової повні»
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
Найкраща оригінальна пісня:
What Was I Made For? («Барбі»)
The Fire Inside (Flamin` Hot)
I’m Just Ken («Барбі»)
It Never Went Away (American Symphony)
Wahzhazhe (A Song For My People) («Вбивці квіткової повні»)
Найкращий адаптований сценарій:
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
«Зона інтересу»
«Барбі»
American Fiction
Найкращий оригінальний сценарій:
«Маестро»
«Анатомія падіння»
«Залишені»
«Травень, грудень»
«Минулі життя»
Найкращий монтаж:
«Анатомія падіння»
«Залишені»
«Вбивці квіткової повні»
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
Найкращі костюми:
«Барбі»
«Вбивці квіткової повні»
«Наполеон»
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
Найкращий макіяж та зачіски:
«Маестро»
«Оппенгеймер»
«Бідолашні створіння»
«Снігова спільнота»
«Ґолда»
Найкращий звук:
«Маестро»
«Оппенгеймер»
«Зона інтересу»
«Творець»
«Місія нездійсненна — 7»
Найкращий документальний повнометражний фільм
Bobi Wine: The People`s President
The Eternal Memory
Four Daughters
To Kill a Tiger
«20 днів у Маріуполі»
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