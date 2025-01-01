ГУР зафіксувало 150 випадків страт українських військових у російському полоні

ГУР зафіксувало 150 випадків страт українських військових у російському полоні
Головне управління розвідки Міністерства оборони зафіксувало вже 150 випадків страт військовослужбовців Сил оборони в російському полоні.

Про це повідомили в ГУР МО, пише Громадське.

Там розповіли, що кількість страт на полі бою невпинно зростає, а в багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. ГУР МО наголошує, що це цілеспрямована політика росії.

Тенденцію щодо зростання кількості страт підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року вона зафіксувала зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

«Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: “Полонені не потрібні — розстрілюйте на місці”», — йдеться в документі.

Раніше в Офісі генпрокурора України повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська вбили щонайменше 268 українських військовополонених.

Там зазначили, що кількість імовірних страт українських військовополонених зростає з кожним роком:

2022 рік — 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 57 українських військовополонених;

2023 рік — 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 11 українських військовополонених;

2024 рік — 39 кримінальних проваджень за фактами вбивства 149 українських військовополонених;

З початку 2025 року — 20 кримінальних проваджень за фактами вбивства 51 українського військовополоненого.

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Теги: Росія, війна
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