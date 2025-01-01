25 травня на Волині: гортаючи календар

25 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають День філолога.

Сьогодні відзначає день народження громадський діяч та військовослужбовець Богдан Пташник (на фото). Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Іван, Вікторія, Олена. Бажаємо міцного здоров’я, достатку й любові.

У цей день 1934 року народився відомий на Волині письменник, публіцист, почесний громадянин міста Луцька Петро Мах.

Він – автор понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів, лауреат премій імені Олександра Гаврилюка та Агатангела Кримського. Помер 17 березня 2011 року.

25 травня 2004-го з головного конвеєра ВАТ «Луцький автомобільний завод» зійшов 40-тисячний ВАЗ-2107. Це стало результатом тісної співпраці ЛуАЗу, концерну «Укрпромінвест» і ВАТ «АвтоВАЗ».

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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